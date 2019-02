Wildeshausen. Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Wildeshausen aus dem Verkehr gezogen. Der Mann saß mit 1,13 Promille hinterm Steuer.

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer am Sonntag gegen 5.15 Uhr an der Westerstraße in Wildeshausen gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Autofahrer aus Schwerin unter Alkoholeinfluss stand. Nach Polizeiangaben versuchte der 44-Jährige, mit Hustenbonbons über seinen Zustand hinwegzutäuschen.

Atemalkoholkonzentration von 1,13 Promille

Ein Test ergab jedoch eine Atemalkoholkonzentration von 1,13 Promille. Außerdem wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.