Wildeshausen. Einbrecher sind in Wildeshausen in eine Doppelhaushälfte eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am Sonntag in eine Doppelhaushälfte an der Straße Vor dem Esch in Wildeshausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher die Nebeneingangstür des Gebäudes in der Zeit von 17.30 und 21.10 Uhr auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Nach bisherigem Stand erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter (04431) 9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.