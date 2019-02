Ganderkesee. Für den Faschingsumzug um den Ring am Samstag, 2. März, liegen insgesamt 108 Anmeldungen von Fußgruppen, Mottowagen, Festwagen und Musikzügen vor – vier mehr als im vergangenen Jahr. Das hat Umzugsleiter Andreas Vieluf am Sonntagabend mitgeteilt.

Bei den einzelnen Teilnehmern geht der Umzugsleiter dagegen von einer geringeren Zahl aus. „Ungefähr 200 weniger als im vergangenen Jahr“, so Vieluf, der im Februar 2018 mehr als 3500 Teilnehmer auf dem Zettel hatte.

Start nach Übergabe des Rathausschlüssels

Der Umzug beginnt um 14 Uhr nach der traditionellen Übergabe des Rathausschlüssels von Bürgermeisterin Alice Gerken an das Prinzenpaar Stefan II. (Hinderlich) und Claudia I. (Ordemann) vor der Kirche. Wie gewohnt führt der lange Zug anschließend über die Grüppenbührener Straße, das Schulzentrum und den Habbrügger Weg wieder zurück in den Ortskern.

Fünf Euro Eintritt

Wer als Zuschauer mit dabei sein will, zahlt fünf Euro Eintritt. Wer Umzug plus Partys im Festzelt und im Oldenburger Hof miterleben möchte, ist mit insgesamt zwölf Euro dabei. Karten gibt es ab Mittwoch, 27. Februar, bei „Kiosk & mehr“ an der Grüppenbührener Straße 50 sowie am Freitag, 1. März, zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße. Noch ein Hinweis: Erstmals zahlen auch die Umzugsteilnehmer ein Startgeld in Höhe von drei Euro. Wer unter acht Jahren ist, darf den Umzug allerdings kostenlos begleiten.

Fahrzeuge werden immer länger

Nach dem aktuellen Plan des Umzugsleiters können sich die Besucher am 2. März auf 33 Fußgruppen, 15 Mottowagen, 35 Festwagen und neun Musikzüge einstellen. Dabei falle auf, dass die Fahrzeuge anscheinend immer länger werden, informierte Vieluf. Er komme jetzt auf eine Fahrzeuglänge von insgesamt 700 Metern. Das seien rund 50 Meter mehr als im vergangenen Jahr – und auch deutlich mehr als im Jahr davor.

Zehn neue Gruppen

Zehn Gruppen sind laut Vieluf neu dabei. Dabei erkenne er eine steigende Tendenz bei den Bremern, in Ganderkesee mitzumachen. „Ich glaube, das kommt durch unsere Werbung beim Freimarktumzug“, so der Ganderkeseer.

Die größten Gruppen

Als größte Gruppe hat der Umzugsleiter einmal mehr den Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege mit angekündigten 142 Personen notiert. Groß sei auch die Truppe der Landjugend Sandersfeld mit 127 Leuten. Danach folgen – Stand jetzt – die Adelheider mit 112, die Landjugenden Dötlingen und Hatten als gemeinsame Gruppe mit 108 und die Faschingsfreunde Bergedorf mit 104 Teilnehmern.

Vier Moderatoren dabei

Moderatoren sind Vieluf zufolge auch wieder mit dabei: So wollen Tom Adler und Markus Weise das Umzugsgeschehen am Steinacker kommentieren. Am Startplatz bei der Kirche St. Cyprian und Cornelius möchten sich Steffi Keltsch und Reiner Schwarting wieder in luftiger Höhe die Bälle zuwerfen.

Ortskern wird von 11.30 bis 19 Uhr für Autos gesperrt

Wichtig für Anwohner und alle diejenigen, die in Ganderkesee einkaufen und dafür den Wagen nutzen wollen: Der Ortskern wird in der Zeit von 11.30 Uhr bis 19 Uhr für Autos komplett gesperrt sein. Für Gäste von auswärts sollen am Ortsrand extra „Park and Ride“-Parkplätze mit Busshuttles eingerichtet werden,