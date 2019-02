„Hoch die Füße“, hieß es beim Auftritt der GGV-Funken. Foto: Vincent Buß

Ganderkesee. Der Nachwuchs hat am Sonntag in Ganderkesee Fasching gefeiert. Die Besucher der ausverkauften Festhalle am Steinacker konnten sich über eine abwechslungsreiche Show freuen.