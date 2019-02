In Großenkneten mit Motorrad auf Auto aufgefahren CC-Editor öffnen

Die Polizei ist am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Motorrad in Großenkneten gerufen worden. Symbolfoto: David Ebener

Großenkneten. Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von 4500 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag auf der Kreisstraße 242 in Großenkneten ereignet hat.