38-Jährige in Bookholzberg betrunken am Steuer erwischt

Eine Frau, die in Bookholzberg betrunken am Steuer erwischt wurde, muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen. Symbolfoto: Colourbox.de

Bookholzberg. Die Polizei hat in Bookholzberg eine 38-jährige Autofahrerin erwischt, die am Samstagabend betrunken am Steuer saß.