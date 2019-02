Ganderkesee. Mehr als vier Stunden Programm auf der Faschingsbühne und danach große Party bis in den frühen Morgen hinein: Auch beim 2. Büttenabend des Ganderkeseer Faschings war die Stimmung bestens.

Halbzeit bei den Büttenabenden: Mehr als 1600 verkleidete Faschingsfreunde haben bisher die beiden Veranstaltungen in der Halle am Steinacker in Ganderkesee miterlebt. Wer Lust auf viel Musik, Tanz und Party hatte, kam voll auf seine Kosten. Schon von Anfang an gab es immer wieder riesigen Beifall für die zahlreichen Akteure auf der Bühne von den GGV-Funken bis hin zu den „Bookhorn Allstars“.