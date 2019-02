In Ahlhorn betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs CC-Editor öffnen

Die Polizei in Ahlhorn hat einen Autofahrer erwischt, der betrunken auf Tour war. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Ahlhorn. Die Polizei hat am Freitagabend in Ahlhorn einen Autofahrer erwischt, der betrunken am Steuer saß.