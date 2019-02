Die Wildeshauser Polizei hat einen jungen Mann auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit gestoppt, weil ein Kind auf dem Rücksitz nicht angeschnallt war. Symbolfoto: imago

Wildeshausen/Delmenhorst. Die Fahrt zur eigenen Hochzeit hat einen Bräutigam in Wildeshausen bei Bremen am Samstag den Führerschein gekostet. Die Polizei hat am Vormittag einen 18-jährigen Delmenhorster gestoppt, weil die Beamten auf dem Rücksitz des Fahrzeugs ein Kleinkind gesehen hatten, das nicht angeschnallt war.