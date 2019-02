Kleinkind in Wildeshausen wegen Brautkleides nicht angeschnallt CC-Editor öffnen

Die Wildeshauser Polizei hat einen jungen Mann auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit gestoppt, weil ein Kind auf dem Rücksitz nicht angeschnallt war. Symbolfoto: imago stock&people Theme image Traffic Symbol image Theme image Police emblem emblem on EP_dfg

Wildeshausen/Delmenhorst. Überraschung am Hochzeitstag: Die Polizei hat am Samstagvormittag in Wildeshausen einen 18-jährigen Delmenhorster auf dem Weg zu seiner eigenen Hochzeit gestoppt, weil die Beamten auf dem Rücksitz des Fahrzeugs ein Kleinkind gesehen hatten, das nicht angeschnallt war.