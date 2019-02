Ganderkesee. Die Vorsitzende Sabine Bretzke stuft den Arbeitskreis des Selbsthilfe- und Initiativgruppen Ganderkesee (ASG) als Bereicherung für Betroffene und die Allgemeinheit ein. „Wir bleiben am Ball“, kündigt sie an.

Der Arbeitskreis der Selbsthilfe- und Initiativgruppen Ganderkesee (ASG) wird weiter von Sabine Bretzke geleitet. Auch ihr Stellvertreter Uwe Schwemmler ist im Amt bestätigt worden.

dk: Frau Bretzke, Sie sind eine vielfältig interessierte und aktive Frau. Warum engagieren Sie sich besonders im Bereich der Selbsthilfe?

Sabine Bretzke: Die Selbsthilfe ist eine wichtige Ergänzung zu ärztlichen und medizinischen Ratschlägen. Das Gespräch zwischen Arzt und Betroffenem ist nicht so hingebungsvoll wie der Austausch unter Betroffenen.

Was zeichnet Selbsthilfe besonders aus?

Das ist die Bereitschaft, sich gegenseitig zu unterstützen. Gleichermaßen Betroffenen muss man nicht viel erklären. Das bedeutet nicht, dass andere sich nicht öffnen. Aber man kommt in der Selbsthilfegruppe zügig auf den richtigen Weg. Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Im Umgang miteinander versteht man die eigene Behinderung besser. Ich wünsche mir, dass ich mich und andere sich im Alltag besser behelfen können.

Sie sind hörgeschädigt und halten unter anderem bei der regioVHS Vorträge über Schwerhörigkeit, Hörgeräte und lautsprachbegleitende Gebärden. Was wird für Sie im ASG noch obendrauf gepackt?

Anzeige Anzeige

Wenn ich nur mit meiner Vorgängerin Doris Josquin in Ganderkesee unterwegs bin, öffnen sich mir die Augen für Probleme der Rollstuhlfahrer. Der ASG ist auf 15 Gruppen, Initiativen und Verbände sowie sieben Einzelpersonen gewachsen. Ganz klar: Das Verständnis für andere Menschen vergrößert sich, wenn man sich auf den Weg zum ASG macht. Im ASG kommt ein Erfahrungspool zusammen, der für jedermann eine Bereicherung ist.

Was prägt die Vorstandsarbeit im Jahresverlauf?

Erstmal sind wir, das sind außer mir mein Stellvertreter Uwe Schwemmler, unser Kassierer Thomas Franzki und die Beisitzer Rüdiger Laudien, Inga Marbach und Ulf Moritz, eine tolle Truppe. Wir haben einen Riesen-Spaß miteinander. Wir sind in drei Ratsausschüssen vertreten und öffnen anderen immer wieder die Augen. Es fügt sich, dass mit Doris Josquin und Susanne Steffgen zwei Betroffene im Rat sitzen und uns unterstützen. Ohne uns hätte wohl niemand daran gedacht, dass Inklusion nur gelingt, wenn es im Kindergarten alters- also kindgerechte Behinderten-WCs gibt. Die Pläne für die neue Kita Bargup sind dafür geändert worden. Unsere Rolli-Tour trifft auch bei Nichtbetroffenen auf reges Interesse und hat Konsequenzen.

Was kommt als nächstes?

Wir warten gespannt auf die Entwürfe für ein neues Logo, die Bremer Studierende für uns zeichnen. Manchmal müssen wir dicke Bretter bohren, zum Beispiel bei den Stufen vor der Polizeistation in Ganderkesee und am Eingang zu Geschäften. Die Aussage „Unsere Kunden stört das nicht“ lassen wir nicht gelten. Wir bleiben am Ball!