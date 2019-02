Ganderkesee. Wenn Horst Wehrse nach Ganderkesee kommt, müssen die Besucher ihre Plätze nicht verlassen und reisen dennoch um die Welt.

Einmal um die ganze Welt nimmt Horst Wehrse die Besucher des Kulturhauses mit. In seinem Bildervortrag am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr berichtet der Weltenbummler aus Bremen über sein Vorhaben, die Welt einmal zusammenhängend zu umrunden.

In den 90er-Jahren entstand der Plan und wurde in der Folgezeit immer weiter konkretisiert. Gute Bekannte zeigten großes Interesse, ihn auf dieser „Reise des Lebens“ ein Stück zu begleiten und so gab es fernab der Heimat immer mal ein Wiedersehen mit Freunden.

Dorthin führt der Autor die Besucher

Der Autor berichtet über Nationalparks in den Vereinigten Staaten, über traumhafte Strände in Costa Rica und über das Weihnachtsfest in Panama. Nach einer Silvesterfeier in Brasilien entführt er die Zuschauer zu den Moais auf der Osterinsel und schildert daran anschließend entspannte Tage an Traumstränden in Polynesien.

Bevor er den australischen Kontinent mit dem Zug durchquert, wird die Nord- und Südinsel Neuseelands bereist. Über Hongkong geht es nach Vietnam und Myanmar, zum Schluss nach Singapur. Hier belegt er eine Kabine auf einem Containerschiff, das ihn zurück in die Heimat bringt.

Horst Wehrse, Jahrgang 1950, studierte an einer Hochschule für Wirtschaft und war viele Jahre Abteilungsleiter einer großen deutschen Wirtschaftsauskunftei. An der Abendkasse kostet der Eintritt 7,50 Euro.