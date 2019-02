Sage. Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen betrunkenen Autofahrer in Sage erwischt. Der Mann saß mit 1,2 Promille hinterm Steuer.

Beamte der Polizei Wildeshausen haben am frühen Freitagmorgen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der in Sage in der Gemeinde Großenkneten unterwegs war. Die Polizisten kontrollierten den 51-jährigen Mann gegen 1 Uhr auf der Oldenburger Straße.

Dabei stellten die Beamten einen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab den Wert von 1,2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden, sein Führerschein wurde einbehalten.