Ganderkesee . Neun neue Tagesmütter sind jetzt in Ganderkesee qualifiziert worden. Noch sind sie aber nicht einsatzbereit.

Gute Nachricht für die Kinderbetreuung im Landkreis Oldenburg: Neun Tagesmütter haben jetzt im Alten Rathaus in Ganderkesee ihre Urkunden überreicht bekommen. Sie hatten erfolgreich an einer Qualifizierung teilgenommen, die von der regioVHS in Kooperation mit dem Landkreis wurde.

Neben 160 Stunden Unterricht umfasste der Qualifizierungskurs, der im März 2018 gestartet ist, verschiedene Praktika, eine Erste-Hilfe-Schulung sowie eine Abschlussarbeit. Den realen Zeitumfang bezifferte Hildegard Schmitz-Neumann vom Jugendamt daher auf „mindestens 260 Stunden“.

Alle neun Kursteilnehmerinnen, die aus verschiedenen Landkreiskommunen kommen, haben die Qualifizierung bestanden.

Angebot familiennah

Hermann Konermann von der regioVHS lobte das Engagement der neuen Tagesmütter, die künftig in der Kinderbetreuung das „wohl familiennaheste Angebot“ anböten.



Wie die Gemeinde mitteilt, arbeiten Tagespflegepersonen – also Tagesmütter und Tagesväter – selbstständig. Sie müssen nach erfolgreicher Qualifizierung allerdings vom Jugendamt des Landkreises zusätzlich noch eine Pflegeerlaubnis erteilt bekommen, der eine Überprüfung inklusive Hausbesuch vorhergeht.

133 Tagespflegepersonen im Landkreis

Zurzeit gibt es im Landkreis Oldenburg 133 Tagespflegepersonen mit Pflegerlaubnis, 25 davon in der Gemeinde Ganderkesee.

Anzeige Anzeige

Am 30. März startet ein neuer Qualifizierungskurs an der VHS Wildeshausen. Für Anmeldungen und Nachfragen ist Hildegard Schmitz-Neumann unter Telefon (04431) 85263 erreichbar.