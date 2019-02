Ganderkesee. Den Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen beim Fasching um den Ring von 1994 zeigt das dk-Nostalgiebild.

Seit den 1950ern findet alljährlich in Ganderkesee der „Fasching um den Ring“ statt. Damals bestand der Umzug noch aus zwei Fahrzeugen mit Musik- und Lautsprecheranlagen, heutzutage ist er drei Kilometer lang und wird von unzähligen Narren begleitet. So auch am Samstag, 12. Februar 1994: Damals sorgte der Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen musikalisch für die richtige Stimmung. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221)156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.