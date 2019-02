Hude. Hude stellt für Blühstreifen wieder 10.000 Euro zur Verfügung. Auch Privatleute können sich für die Artenvielfalt engagieren.

Auf dass es wieder summe und brumme im Land: Die Gemeinde Hude stellt auch in diesem Jahr Fördergeld für Blühstreifen bereit. Wer dafür Flächen bereitstellt, wird mit 500 Euro pro Hektar entschädigt. Der Topf wird wieder mit 10.000 Euro gefüllt, so dass sich Blütenpracht auf der Gesamtfläche von rund 40 Fußballfeldern entfalten kann, schön fürs Auge, gut aber vor allem für den Erhalt der Artenvielfalt. Erst kürzlich ist in einer Informationsveranstaltung des Naturbündnisses Hasbruch im Huder Rathaus darauf hingewiesen worden, dass jede zweite Wildbienenart vom Aussterben bedroht ist. Von Blütenpollen profitieren können auch Schmetterlinge, die immer seltener zu beobachten sind.

Viel Gutes erreicht

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt widersprach niemand der Einschätzung des Bürgermeisters Holger Lebedinzew und des Initiators Heiko Aschenbeck (SPD), dass 2018 mit der Blühstreifenförderung unbürokratisch viel Gutes erreicht worden ist. Wilfried Siems, CDU-Ratsherr und Landwirt, nannte den Erfolg gar „200-prozentig“, auch wenn schließlich im Fördertopf ein bisschen Geld hängen geblieben ist.

„Holterdipolter“ gestartet

Renke Dählmann, Landwirt mit Blühstreifen aus Lintel, hatte den Start bei einem Lokaltermin im Sommer inmitten von Kräutern, Kleesorten, Gräsern und Blumen „etwas holterdipolter“ genannt, weil die Nachricht über das Förderprogramm für einige interessierte Landwirte zu spät kam. Sie hätten die Feldbestellung schon durchgeplant gehabt, so Dählmann damals. Siems berichtete jetzt, dass die Landwirte als Lehre aus dem ersten Durchlauf einen oder zwei Landwirte auswählen wollen, die die Blühstreifen auf dem Land ihrer Kollegen mit einsäen.

Privatleute können mitmachen

Kirsten Neuhaus (Grüne) stellte im Fachausschuss klar, dass auch Privatleute Blühstreifen und -flächen gefördert bekommen können. Die Nordenholzerin hat das im letzten Jahr getan, „mit Freude am Erfolg“, wie sie sagte. Der Antrag der Grünen, eine Richtlinie für die Blühstreifenförderung zu formulieren, um einheitliche Standards zu ermöglichen, fand im Fachausschuss allerdings keine Mehrheit. „Wir Landwirte wissen am besten, was wohin passt“, betonte jetzt Landvolk-Sprecher Ingo Wachtendorf.

Ein- und mehrjährige Mischungen

Nabu-Biologin Sabine Bischoff wies jetzt im Fachausschuss darauf hin, dass insbesondere von Landwirten einjähriges Saatgut eingesetzt wird. Mit Blick auf die Artenvielfalt schmälere das den Erfolg: „Die Pflanzenreste werden untergepflügt und mit ihnen die Eier, die Insekten in und an Stängeln abgelegt haben.“ Bischoff warb für die im Ammerland erprobte Mehrjahres-Saatenmischung „Blühende Landschaft Nord“ mit insektenfreundlich hohem Anteil heimischer Pflanzen. Bernhard Wolff, Ausschussvorsitzender und Geschäftsführer des Kreislandvolks, wies darauf hin, dass diese Mischung besonders teuer ist. Landwirte befürchten überdies, dass Kraut aus Blühstreifen auf Flächen für Nutzpflanzen überspringt. „Die Gemeinde kann mehrjähriges Saatgut zum Beispiel auf Gewerbebrachen ausbringen“, ergänzte Landvolk-Sprecher Wachtendorf.