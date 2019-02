Ganderkesee. Der Ganderkeseer Verwaltungsausschuss hat sich vorerst gegen zwei geplante Bauvorhaben ausgesprochen. Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung gab es noch mehrheitliche Zustimmungen.

Überraschende Entscheidung im Ganderkeseer Verwaltungsausschuss (VA): Die Beschlussfassung für den Bebauungsplan 249, „Schönemoor – westlich Zum Altengraben“, ist zurückgestellt worden. Damit dürfte das Projekt auch von der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 21. Februar, rutschen. Das hat Gemeindesprecher Hauke Gruhn bestätigt. Nähere Informationen gab es nicht.

SPD und CDU zuvor Befürworter

Eigentlich sollte in der Ratssitzung für das Baugebiet zwischen den Straßen Zum Altengraben und Zum Königsfarn die Ampel endgültig auf Grün gestellt werden. Und das trotz zahlreicher Proteste durch Anwohner, die sich frühzeitig zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen hatten. Grüne, FDP, Freie Wähler und UWG hatten im Ausschuss für Gemeindeentwicklung ebenfalls abgelehnt und gegen ein Bauland dort gestimmt. Dagegen gab es ein klares Ja durch die SPD- und die CDU-Fraktion – in Stimmen ausgedrückt: acht zu fünf für ein Baugebiet. Jetzt ist die Empfehlung aus dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung erst einmal gekippt und auf Eis gelegt. Vom Tisch scheint sie allerdings noch nicht zu sein.

Noch offene Fragen?

SPD-Fraktionschef Werner Brakmann und CDU-Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel wollten über die VA-Entscheidung im Detail nicht sprechen. Nur so viel: Es gebe noch ein paar offene Fragen zur Hofstelle und zu Immissionen, die geklärt werden müssten. „Da brauchen wir Sicherheit“, sagte Wessel auf Anfrage unserer Zeitung. Und auch Brakmann betonte: „Wir wollen nichts übers Knie brechen.“

Auch nördlich Schulweg erst einmal vom Tisch

Die VA-Mitglieder haben außerdem entschieden, ein Bauleitplanverfahren zur Entwicklung von Wohnbauflächen nördlich des Schulwegs und östlich des Heuwegs in Heide zurzeit nicht weiter zu verfolgen. Die Verwaltung ist gleichzeitig beauftragt worden, den Stand des Ortsentwicklungskonzepts für den Bereich Heide darzustellen und über den aktuellen Wohnraumbedarf zu informieren.





Diese Entscheidung kommt ebenfalls überraschend, nachdem sich die Vertreter von SPD und CDU in der jüngsten Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses gemeinsam für ein Baugebiet am Schulweg ausgesprochen hatten. Vier Ausschussmitglieder waren dagegen und schlossen sich dem Vorschlag der Verwaltung an, die schon frühzeitig gegen ein Bauleitplanverfahren war. Der Antrag für die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Heide kam im Oktober von der SPD.

Bürgerversammlung zu "Südlich Heuweg"

Jetzt können sich Bürger und Politik wieder auf das geplante und ebenso wie in Altengraben heftig diskutierte Baugebiet südlich des Heuwegs und nördlich der Straße Heider See konzentrieren. Am kommenden Dienstag, 19. Februar, beginnt um 18 Uhr eine Bürgerversammlung im Sitzungssaal des Rathauses an der Mühlenstraße in Ganderkesee. In dieser Veranstaltung werden die Planungsabsichten ausführlich und gemeinsam mit den Bürgern erörtert, betont die Verwaltung