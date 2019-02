Ganderkesee. Der Kinderfasching am kommenden Sonntag, 17. Februar, ist restlos ausverkauft. Darauf weist Timo Vetter, Pressesprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), hin.

Es wird daher an der Festhalle am Steinacker auch keine Tageskasse mehr geben. Wer keine Karten im Vorverkauf erworben hat, kann den Kinderfasching nicht besuchen.

Kindertanz am 3. März

Ausfallen wird der Fasching für die Jüngsten allerdings nicht. Denn am Sonntag, 3. März, gibt es noch den Kindertanz im Festzelt an der Raiffeisenstraße. Dort startet das Faschingsvergnügen ebenso wie am kommenden Sonntag um 15 Uhr. Dann ist der Eintritt sogar frei.