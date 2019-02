Heide. Schon Ende der 90er-Jahre wurde für Ganderkesees Ortsteile Heide und Hoykenkamp ein Ortsentwicklungskonzept entwickelt. Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, informiert über die Hintergründe.

Auftrag als Freiberufler erhalten

Damit hätten Bürger aus Heide, die zuletzt in den Ausschüssen für Gemeindeentwicklung bei den Diskussionen ums Bauen in ihrer Nachbarschaft immer mal wieder ein Entwicklungskonzept für ihren Ortsteil vermisst haben, wohl nicht gerechnet: Ein Konzept für Heide gibt es tatsächlich, sagt Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, allerdings ist es schon vor vielen Jahren aufgestellt worden. "Trotzdem bietet es uns nach wie vor eine gute Orientierung. Wir sind nicht sklavisch dran gebunden. Aber es lohnt sich, da hineinzuschauen", erläutert der Verwaltungsexperte. Er betont allerdings auch: Dieses Konzept sei rechtlich unverbindlich. Am Ende entscheide die Politik, ob gebaut wird oder nicht.

Ende der 90er-Jahre wurde Meyer, damals noch freiberuflicher Stadtplaner, von der Gemeinde Ganderkesee damit beauftragt, ein Ortsentwicklungskonzept für Heide und Hoykenkamp aufzustellen – damals mit 860 Einwohnern in Heide I (heute rund 1190), 2260 in Heide II (heute etwa 2580) und 1100 in Hoykenkamp (heute knapp 1270). Untersucht wurde beispielsweise, was Flächennutzungs- und Landschaftsplan aussagten, wo es schon Gewerbe und wo Landwirtschaft gab, wie es mit Kindergarten und Schule aussah und wo sich Arztpraxen und Dienstleistungsbetriebe befanden. "Damals wurde die gesamte Infrastruktur durchleuchtet", informiert Meyer, der auch die Buslinien auflistete: So fuhr Delbus früher noch bis Baustoffhandel Garms und auch bis zum Schönemoorer Dorfkrug.

Flächen für Wohnbebauung bewertet

Daraufhin bewertete der damalige Stadtplaner verschiedene Flächen nach ihrer Eignung für Wohnbebauung – von optimal bis ungeeignet. Zu den optimalen zählte er beispielsweise das Areal nordöstlich der Schönemoorer Landstraße am Kortenkamp, wo es nach wie vor Ackerflächen gibt. Oder den Bereich hinter der Fleischerei Müller und das Gebiet nördlich des Hermann-Allmers-Wegs. Dazu kamen damals laut Meyer die inzwischen bebauten Flächen am Heider und am Ahnbeker Ring, die bis heute nicht genutzten Bereiche östlich des Ahnbeker Wegs und ein Gebiet am Schierbroker Mühlenweg, für das derzeit gerade ein Aufstellungsverfahren läuft.

Altengraben früh im Entwicklungskonzept

Als gut fürs Bauen bewertete der heutige Fachbereichsleiter beispielsweise das bis heute noch nicht umgesetzte Areal südlich der Grundschule in Heide und einen großen Bereich in Altengraben nördlich der Achternstraße.





Heuweg/Ecke Schulweg nicht im Konzept

Als Meyer hauptberuflich bei der Gemeinde tätig war, ging er eigenen Angaben zufolge 2003 und 2004 noch einmal mit den Ratsfraktionen das gesamte Konzept durch, um Flächen und Prioritäten neu zu ordnen. So wurde einiges zurückgestellt wie beispielsweise die Flächen rechts und links des Ahnbeker Wegs. An der Schierbroker Straße in der Nähe des Gasthauses Menkens wurde die Seniorenanlage samt Bungalows umgesetzt. Und es kam Neues hinzu wie zum Beispiel der Bereich zwischen Heuweg und der Straße Heider See, über das derzeit heftig diskutiert wird. Kommentar Meyers: "Das passt von der Siedlungsentwicklung her gut und ist vorteilhaft. Es drängt sich dort sogar auf." Dagegen taucht die Fläche zwischen Heuweg/Ecke Schulweg, von den Sozialdemokraten in den Ring geworfen und vor Kurzem durch den Verwaltungsausschuss erst mal wieder auf Eis gelegt, bis heute nicht im Entwicklungskonzept auf.

Anpassung an bisherige Siedlungsgebiete

Als ganz wichtige Kriterien für die Einstufung bezeichnet Meyer die Anpassung an bisherige Siedlungsgebiete, die Zug- und Busverbindungen sowie Schule und Kindergarten. Kurzum: die gesamte öffentliche und private Infrastruktur. Ein weiteres Ziel dabei, so der Fachbereichsleiter: Es sollte alles kompakt bleiben und nicht fingerartig in die großenteils unbesiedelten Flächen gehen. "Wir von der Verwaltung stellen die Flächen vor. Und die Politik entscheidet am Ende", erläutert Meyer, der fest davon überzeugt ist, Baugebiete anbieten zu müssen. "Wir haben in ganz Deutschland ein großes Wohnungsproblem – vor allem wegen der Ballungsräume. Und da gehören wir auch mit der Gemeinde Ganderkesee wegen des Ballungsraums Bremen dazu."

Nähere Infos gibt es im Rathaus

Das Konzept habe zwar schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, es könne aber immer noch viele Antworten auf Fragen zur baulichen Entwicklung in Heide und Hoykenkamp geben, ist sich der Fachbereichsleiter sicher. Das Konzept sei nicht geheim. Wer es genauer betrachten möchte, könne gerne ins Rathaus kommen, um sich einen Überblick über die Entwicklungsüberlegungen zu verschaffen.