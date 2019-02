Die Polizei ist am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Berne gerufen worden, an dem auch eine Autofahrerin aus Ganderkesee beteiligt war. Symbolfoto: Jens Wolf

Berne/Ganderkesee. Eine leicht verletzte Autofahrerin und ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag mit Beteiligung einer Ganderkeseer Fahrerin in der Gemeinde Berne ereignet hat.