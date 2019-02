Hude. Ein Autofahrer hat am Montag eine 15-jährige Radfahrerin beim Abbiegen übersehen. Das Mädchen verletzte sich leicht.

Eine 15-jährige Radfahrerin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Hude verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem VW gegen 18 Uhr auf der Heinrich-Dreyer-Straße unterwegs und übersah das Mädchen beim Abbiegen in die Langenberger Straße.

Beim Zusammenstoß stürzte die 15-Jährige und verletzte sich am Knie. Den Schaden am Auto schätzte die Polizei auf zirka 500 Euro.