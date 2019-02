Ganderkesee. Das Saunahuus in Ganderkesee zählt bundesweit zu den zehn beliebtesten Saunas. Gäste konnten online fast 500 Anlagen bewerten.

Laut Online-Portal testberichte.de gehört das Saunahuus in Ganderkesee zu den zehn beliebtesten Saunas in Deutschland. Gäste konnten fast 500 Wellness-Anlagen bewerten. Zirka 370.000 Besucher-Meinungen zu 482 Thermen und Saunen wurden dabei ausgewertet, wie das Online-Portal mitteilt. Das Saunahuus landete dabei auf Platz sechs – mit 4,6 Sternen. Die höchste Bewertung lag nur knapp darüber mit 4,7 Sternen für das Mainsaunaland in Bayern.

Schon im November ausgezeichnet

Das Ganderkeseer Saunabad fällt damit erneut positiv auf, denn erst im vergangenen November zeichnete der Deutsche Sauna-Bund das Saunahuus für seine Qualität aus. Diese könnte allerdings ab April etwas teurer werden. So lautet zumindest der einstimmig angenommene Beschluss auf der jüngsten Ausschuss-Sitzung des "Bäderbetrieb Ganderkesee“, der allerdings noch final am 21. Februar vom Gemeinderat abgesegnet werden muss.

Ab April einen Euro mehr

Tut er das, bedeutet das konkret: Die Sauna-Gäste zahlen ab dem 1. April einen Euro mehr für ihre Saunahuus-Eintrittskarte. Eine Preisanhebung habe es zuletzt 2016 gegeben – diese in Zusammenhang mit der Einführung eines Wochenendtarifs. Seitdem seien die Ausgaben in verschiedenen Bereichen der Bäder deutlich gestiegen. Darunter fielen beispielsweise die Erhöhung des Mindestlohns von 8,84 Euro auf 9,19 Euro für Aushilfskräfte sowie auch höhere Löhne für Fachkräfte.