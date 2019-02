Ganderkesee. Es gibt viele Gründe, nach Ganderkesee zu ziehen. Das hat der Neubürgerempfang der Gemeinde eindrucksvoll aufgezeigt.

Der neue Arbeitsplatz, er hat Stephan Sternowsky zum Neubürger der Gemeinde Ganderkesee gemacht. Etwas mehr als zwei Jahre ist der 49-Jährige jetzt vor Ort für den Maschinen- und Anlagenhersteller Neuhaus Neotec tätig, das Eigenheim in Schlutter hat er mit seiner Frau Lisa (48) und vier Kindern aber erst im Juli 2018 bezogen.

"Wir haben lange nach einem Haus gesucht", sagt der Familienvater. Nun aber passe alles. Keine Selbstverständlichkeit, lebte die Familie zuvor doch im Örtchen Trittau in Schleswig-Holstein.





Mehr als 120 seit Mai 2017 Zugezogene hat Bürgermeisterin Alice Gerken am Sonntagvormittag im Ganderkeseer Rathaus begrüßt. Beim 15. Neubürgerempfang, der vom Delmenhorster Kreisblatt unterstützt wurde, erfuhren sie eine herzliche Aufnahme und viel Wissenswertes über ihre neue Umgebung.

Schönheit auf den zweiten Blick

Gerken, selbst vor etlichen Jahren aus Jever nach Ganderkesee gekommen, sagt, es gebe viel zu entdecken in der Gemeinde. Entwaffnend ehrlich sagt sie aber auch: "Die Schönheit Ganderkesees erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Man braucht einen Moment länger."

Sarah Bunjes (32) und Timo Greiner (42) hatten ihren ganz persönlichen Grund, um vor zwei Jahren mit Sohn Kevin (12) von Delmenhorst nach Stenum zu ziehen: "Wir wollten es einfach etwas ländlicher." Der inzwischen zweifachen Mutter – Tochter Milou ist gerade vier Monate alt – gefällt der Hasbruch sehr gut und auch der Stenumer Forst sei reizvoll. In einem Altbauhaus fühlt sich die Familie jetzt sehr wohl. Lange gefackelt hat sie vor dem Einzug nicht. "Gesehen, verliebt und eingezogen", so sei das gewesen, sagt Sarah Bunjes.

Aus der Mongolei nach Ganderkesee

Erst seit diesem Januar ist Bolorjargal Ganzorig eine Ganderkeseerin – und dies voraussichtlich für ein Jahr. Die 24-Jährige stammt aus der Mongolei und lebt als Au-pair-Mädchen hier. Zuvor war sie nur drei Monate in Aachen zuhause, für ihren ersten Deutschland-Aufenthalt spricht sie die deutsche Sprache schon sehr gut. Und ja, sie möge Ganderkesee.

Mitunter kommt es gar vor, dass die Liebe einen Menschen nach Ganderkesee führt. So im Fall von Sascha Steidel (38), der seit Dezember hier lebt – und liebt. Nämlich die Ganderkeseerin Britta Kiesbauer (48) die er schon seit seinen Kindertagen in Witten an der Ruhr kennt, zu der der Kontakt aber über viele Jahre abgerissen war. Facebook sei Dank: So sind sich beide virtuell wieder begegnet, und bei einem Wiedersehen erst vor wenigen Monaten hat es sofort gefunkt.

In der Kirche St. Cyprian und Cornelius hat sich das Paar kurz vor Weihnachten verlobt, die Hochzeit ist bereits für den kommenden 28. Juni im Rathaus geplant. "Als CNC-Dreher hat Sascha hier auch sofort Arbeit gefunden", freut sich Britta Kiesbauer, die selbst als Dozentin tätig ist.





Einen ganz besonderen Blick auf Ganderkesee wird demnächst Stephan Frey genießen können. Der 53-Jährige, der mit seiner Frau Heike (51) zum August vergangenen Jahres ein Delmenhorster Reihenhaus für eine neu gebaute Ganderkeseer Mietwohnung aufgegeben hat, gewann beim Neubürgerempfang die vom dk zur Verfügung gestellte Fahrt mit dem dk-Heißluftballon und freute sich sehr.

Für das Ehepaar Frey hat sich der Umzug als die richtige Option erwiesen, nachdem die Kinder aus dem Haus dem Haus sind. Zudem waren sie an der Teppichstraße in Delmenhorst nicht so richtig glücklich, nachdem ein zur Stedinger Straße gelegenes Haus abgerissen wurde und der Fahrzeuglärm mehr wurde. "Das war schon lauter", sagt Stephan Frey. "Jetzt genießen wir die Ruhe."