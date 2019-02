Ganderkesee. In Vorbereitung auf den Fasching hat am Freitag der Bühnenaufbau in der Sporthalle am Steinacker in Ganderkesee begonnen. Am 15. Februar beginnen in der Festhalle die Büttenabende.

"Alles läuft nach Plan", vermeldete Tino Ramke vom Bühnenaufbaukommando (Büko) am frühen Samstagnachmittag. Da waren gerade Prinzessin Claudia I. (Ordemann) und Prinz Stefan II. (Hinderlich) mit der Kinderprinzessin Annie I. (Ordemann) und dem Kinderprinz Konrad I. (Schwenzel) in die Sporthalle des Gymnasiums gekommen, um den Fortschritt des Bühnenaufbaus zu begutachten.

Bühnenaufbau voll im Zeitplan

Nach einem dreifachen "Ganderkesee... he geiht!" verteilten die amtierenden Tollitäten gemeinsam mit den Ehrendamen Celina Famulla, Lisa-Marie Kuhnke, Marieken Molde und Irina Fetter Süßigkeiten und belegte Brötchen als Stärkung an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die seit Freitagnachmittag dafür sorgten, dass sich die Sporthalle in kürzester Zeit in eine Festhalle für die anstehenden Büttenabende verwandelte. (Lesen Sie hier: Großer Andrang auf Kostümbörse in Ganderkesee.)

Im Vergleich zum letzten Jahr, in dem das Büko schon zufrieden mit der Aufbauzeit war, ging der Aufbau in diesem Jahr sogar noch schneller über die Bühne. "Wir haben bestimmt nochmal drei Stunden rausgeholt", sagte Jörg Kreye vom Büko. Grund dafür sei eine erneute Optimierung des Ablaufs gewesen – am Freitagabend wurde noch mehr aufgebaut, als sonst üblich. Diese Veränderung im Ablaufplan war eines der Ergebnisse der schon einige Monate vor dem Fasching gestarteten Planungsphase des Bükos.

Trotz vieler Ideen gibt es keine Neuerungen

Echte Neuerungen im Hallenaufbau konnten Ramke und Kreye allerdings nicht vermelden. "Wir haben zwar einige Ideen, aber die ließen sich nicht umsetzen", sagte Kreye. Lediglich die Nähte, Aufhängungen und Laufrollen der Vorhänge, die den Großteil der sonst eher öde wirkenden Hallenwände bedecken, wurden erneuert. (Lesen Sie hier: Festplatz in Ganderkesee wird für Fasching gesperrt.)

Der für den Ton und das Licht zuständige Manfred Neugebauer verwies zudem auf eine erneute Erweiterung der Licht- und Tontechnik in der Halle, die inzwischen weitaus umfangreicher sei als noch vor ein paar Jahren: "Wir bemühen uns natürlich immer, uns dabei zu verbessern."

Wegen der Sicherheit: Saalplan musste angepasst werden

Die gravierendste Veränderung im Festsaal betrifft aber die Bestuhlung. Aufgrund einer neuen Verordnung in Bezug auf Fluchtwege und Notausgänge musste der Saal- und Bestuhlungsplan in diesem Jahr angepasst werden. Eine Konsequenz daraus ist, dass es mehr Gänge zwischen den Reihen und damit weniger Sitzplätze gibt. "Die Sicherheit hat bei uns natürlich höchste Priorität", betont Neugebauer. Bis der Saal am Montag bestuhlt wird, war für das Büko am Samstag und Sonntag "nur noch Kleinkram zu erledigen", wie Kreye sagte.

Alles Wichtige zum Fasching 2019 in Ganderkesee finden Sie auf unserer Themenseite.



Mit der umfangreich umgebauten Sporthalle steht der Rahmen für die in dieser Woche beginnenden vier Büttenabende. Für einen reibungslosen Ablauf muss in den nächsten Tagen aber noch fleißig geprobt werden, erklärte Ramke: "Wir müssen uns mit allen auftretenden Gruppen absprechen und den Ablauf genau planen." (Lesen Sie hier: Stars aus "The Voice Kids" beim Kinderfasching in Ganderkesee.)

Büttenabende beginnen am 15. Februar

Los geht es am Freitag und Samstag, 15. und 16. Februar, mit den ersten beiden Büttenabenden. Diese werden dann eine Woche später, am 22. und 23. Februar, fortgesetzt. Lediglich für den ersten Termin sind noch wenige Restkarten zu haben, alle anderen Abende sind bereits ausverkauft.