Ganderkesee Die Generalprobe zum Theaterstück der Landjugend Ganderkesee „Dor liggt wat in de Luft“ zeigt das dk-Nostalgiebild.

Der Spaß stand im Vordergrund, als es hieß „Dor liggt wat in de Luft“. So nennt sich das plattdeutsche Theaterstück, welches die Schauspielgruppe der Landjugend Ganderkesee ihren Zuschauern am Samstag, 17. Oktober 1987, präsentiert hatte. Was genau dort in der Luft lag und inwiefern das auf dem Foto abgebildete Musikinstrument zum Einsatz kam, erfuhren an diesem Abend die Besucher des Ernteballs bei Witte in Immer. Das Foto zeigt die Generalprobe, bei der die letzten Textschwierigkeiten beseitigt wurden. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (04221)156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Auf dem Nostalgiebild vom 28. Januar erkannte Hanna Witte Elke Eilers, Holger Hohnholt und ihren eigenen Sohn Hans-Gerd Witte. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.