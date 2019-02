Ganderkesee. Das Regionale Umweltzentrum in Hollen und die regioVHS Ganderkesee-Hude bieten auch im Frühjahrssemester 2019 gemeinsam Kurse in den Bereichen Kreativität und Ernährung an.

Ein leckeres Pesto aus Möhrengrün? Ein Eis aus Gurkenschalen? Alle möglich und keine Zauberei.

Das meinen zumindest die Verantwortlichen des Regionalen Umweltzentrums in Hollen und der regioVHS Ganderkesee, die auch in diesem Frühjahrssemester gemeinsame Sache bei Kursen in den Bereichen Kreativität und Ernährung machen. Im Angebot befindet sich dabei laut Ankündigung nicht nur Altbewährtes, es gibt auch Kurse mit ganz neuen Themenschwerpunkten.

Das Semestermotto lautet "Verändere was!"

In Anlehnung an das Semestermotto "Verändere was!" der regioVHS beschäftigt sich Claudia Kay mit "Zero Waste in der Küche" (Kein Abfall in der Küche). Am Dienstag, 14. Mai, wird die Dozentin zeigen, wie sich besagtes Pesto aus Möhrengrün herstellen lässt und das Gurkeneis entsteht.

Dozentin Nicola Aktepe, die als Kräuterexpertin gilt, widmet sich ebenfalls der Verwertung von vermeintlich unbrauchbaren Gewächsen. Wer wissen möchte, was sich aus dem Giersch im eigenen Garten machen lässt, kann am Donnerstag, 4. April, lernen, was damit in der Küche alles möglich ist.

Außergewöhnliche Salatkreationen

Außergewöhnliche Salatkreationen aus der Natur stehen am Freitag, 3. Mai, und am Donnerstag, 16. Mai, auf der Agenda von Nicola Aktepe. Wie gesunde und schmackhafte vegetarische Burger gemacht werden, lernen Interessierte am Freitag, 14. Juni, von Claudia Kay und Seher Hamdan.

Kreative Angebote mit Naturmaterialien gibt es auch. Dozentin Tanja Teuber stellt mit den Teilnehmern am Samstag, 2. März, Kranzkörbe aus geschnittenen Weiden her.



Anzeige Anzeige

Weidentipi im Werden

Ganz neu im Angebot der regioVHS ist der Kurs "Wir bauen ein Weidentipi!". Am Sonntag, 10. März, können Interessierte, mit Rosenschere und Taschenmesser ausgestattet, ein großes Tipi aus Weiden bauen. Techniken des Weidenflechtens werden gezeigt, sodass man diese im eigenen Garten einsetzen kann. Anmeldungen für den Bau des Weidentipis werden ab dem 13. Februar entgegengenommen. Dabei sind auch Kinder willkommen.



Alle anderen Anmeldungen nimmt die regioVHS ab sofort unter der Telefonnummer (04222) 444-44 entgegen. Sämtliche Kurse finden in den Räumlichkeiten des RUZ Hollen am Holler Weg 35 statt.