Ganderkesee. Zweimal hat er es schon getan, und 2019 führt der Delmenhorster Comedian Markus Weise zum dritten Mal durch das Programm der vier Ganderkeseer Büttenabende.

Auftakt ist am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr in Ganderkesee in der Festhalle, Am Steinacker. Die weiteren drei Büttenabende finden am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr, Freitag, 22. Februar, 20 Uhr, und Samstag, 23. Februar, 19 Uhr statt.

Nur noch wenige Karten vorrätig

Laut den Faschingsmachern der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) sind nur noch wenige Karten für den 1. Büttenabend verfügbar, alle anderen Abende sind längst ausverkauft. Restkarten können täglich von 6 bis 20 Uhr bei „Kiosk & mehr“ an der Grüppenbührener Straße 50 in Ganderkesee gekauft werden. Die Kategorie A kostet 26 Euro, Karten der Kategorie B sind zu 20 Euro das Stück erhältlich. Närrinen und Narren dürfen sich auch diesmal wieder über ein hochkarätiges Programm mit viel Musik, Tanzeinlagen und Büttenreden freuen.

Den genauen Inhalt hält die GGV wie immer noch geheim. Erst am Mittwoch, 13. Februar, findet die Generalprobe statt. Auch nach Ende des offiziellen Programms ist bei den vier Abenden ein Einlass möglich: Das Party-Ticket kostet dann nur noch fünf Euro. Allerdings sollten Besucher in schicker Garderobe erscheinen oder im Faschingskostüm. Denn „Kohlfahrttouristen“ sind nicht erwünscht. Über den Einlass in die Festhalle entscheiden allein die GGV und das Sicherheitspersonal.

Kinderfasching am Sonntag, 17. Februar

Auch an die kleinen Faschingsfreunde wurde gedacht: Wie immer, so feiern die „Lütten“, begleitet vom Kinderprinzenpaar, ihren eigenen Kinderfaschingsnachmittag mit Bühnenprogramm und Bonbonregen. Die Party startet am nächsten Sonntag, 17. Februar, um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in der Festhalle.









Achtung: Eine Tageskasse gibt es nicht, Tickets verkauft auch in diesem Fall der „Kiosk & mehr“ an der Grüppenbührener Straße 50. Erwachsene zahlen beim Kinderfasching sechs, Kinder einen Euro Eintritt.