Die Partyband „Line Six“ wurde am 1. Mai 2009 ins Leben gerufen. Inzwischen hat die Formation mit einem umfangreichen Repertoire vom Schlager über die 80er- und 90er-Jahre-Klassiker bis hin zu den aktuellen Chart-Hits bis heute mehr als 750 Auftritte gehabt. „Was uns ausgemacht hat: Wir waren immer sehr aktuell ausgelegt und konnten stets mit den DJs mithalten“, erläutert Sänger René Sklorz, der mit seiner Band unter anderem bei Zeltfeten wie am 2. und am 4. März beim Ganderkeseer Fasching, bei Betriebs- und Stadtfesten, beim Stoppelmarkt in Vechta, beim Freimarkt in Bremen und beim Kramermarkt in Oldenburg aufgetreten ist. Tatkräftig unterstützt wurde „Line Six“ dabei seit 2013 von Lichttechniker Cord Kruse und von Tontechniker Holger Thielbörger.