Hude/Ganderkesee. Seit inzwischen acht Jahren ist Angela Lindemann aus Hude als Tagesmutter tätig. Ihre Tochter und zwei Schwiegertöchter folgten ihrem Beispiel.

„Mit der Kinderbetreuung allein ist es natürlich nicht getan, es gehört schon viel Organisation drumherum dazu“, so Melanie Voigt, die gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter in Hude eine sogenannte „Großtagespflegestelle“ betreibt. Die beiden Frauen können im „Zwergenland“ insgesamt zehn Kinder gleichzeitig betreuen.



Flexibel Zeiten buchen

„Eltern sind in der Lage, auch ganz flexibel zu buchen.“ erläutert Ann-Kristin Hübner vom Jugendamt des Landkreises Oldenburg. So kommen einige nur an drei oder vier Tagen, andere werden erst gegen Mittag gebracht, wenn die Vormittagskinder abgeholt werden.

„Wir Tagesmütter haben inzwischen wirklich gute Konditionen hier im Landkreis, wir müssen ja schließlich auch davon leben“, beteuert Angela Lindemann.

„Dafür“, so die Chefin, „bilden wir uns regelmäßig fort, sodass wir immer auf dem aktuellsten pädagogischen Stand bleiben.“

Professionalisierung steigert die Qualität

Die Professionalisierung steigert die Qualität: Durch den Einstieg von Schwiegertochter Melanie Voigt ist es nun auch möglich, Kinder mit Beeinträchtigungen aufzunehmen, da Voigt Heilerziehungspflegerin ist. „Neben meiner Unterstützung kommt zusätzlich eine Frühförderkraft für einzelne Kinder ins Haus, von der sicherlich auch alle anderen Kinder profitieren“, erklärt Voigt.

In Hude und in Ganderkesee betreuen die Tochter Kathrin Hilfers und eine zweite Schwiegertochter, Manon Lindemann, in eigenen Räumen bis zu fünf Kinder gleichzeitig.

„Wir haben gesehen, dass die Arbeit Spaß macht und sind, als unsere eigenen Kinder klein waren, ebenfalls mit der Kindertagespflege gestartet“, beschreibt Kathrin Hilfers ihr Entscheidung, in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten. Manon Lindemann ergänzt: „Die Arbeit ist einfach super mit dem Privatleben zu vereinbaren.“ Hilfers macht deutlich, dass es ihr sehr wichtig sei, den Kindern unterschiedliche Angebote zu machen – sie legt besonderen Wert auf die spielerische Förderung: „So wird bei uns viel gelesen, gesungen, gebastelt und getanzt“, zählt sie auf.

Jedes Unternehmen hat seine Schwerpunkte

Inhaltlich unterscheidet sich jede Tagespflegestelle von der anderen. Jede hat ihre Schwerpunkte nach eigenen Vorlieben gelegt. Alle eint aber, dass die Kinder viel Bewegung draußen erfahren, welches in den ländlichen Gegenden der Tagespflegestellen gut umzusetzen und von den Kindern gern angenommen wird.

Wert wird bei allen auf gesundes und vollwertiges Essen gelegt – sogar das Brot wird selbst gebacken. „Die Zeiten, in denen Kindertagespflege nebenbei und nur als kleiner Zuverdienst betrieben wurde, sind vorbei“, sagt Hübner. In allen drei Tagespflegen wird Kinderbetreuung professionell betrieben und bleibt dennoch familiennah und für Kinder überschaubar.“

Kreis bietet Abendkurse zur Qualifizierung

Abendkurse zur Qualifizierung werden im Landkreis an drei Standorten angeboten. Der nächste Kurs startet schon Mitte Februar in Wildeshausen. Interessierte können sich melden bei Ann-Kristin Hübner im Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Oldenburg unter (0 44 31) 85 437 oder der E-Mail: ann-kristin.hue