Polizei sucht in Sandhatten Eigentümer von Fahrrädern

Wem gehören diese Räder? Foto: Polizei

Sandhatten. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden Beamte der Polizei Wildeshausen am Donnerstag, 7. Februar 2019, mehrere Fahrräder in einer Wohnung in Sandhatten.