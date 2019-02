Festplatz in Ganderkesee wird für Fasching gesperrt CC-Editor öffnen

Die Vorbereitungen für den Fasching 2019 in Ganderkesee laufen an, auch das große Narrenzelt wird bald aufgestellt. Darum wird der Festplatz gesperrt, auf der Raiffeisentsraße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Archivfoto: Thorsten Konkel

Ganderkesee. Am Donnerstag, 14. Februar 2019, beginnt in Ganderkesee, auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße, der Aufbau für den Ganderkeseer Fasching.