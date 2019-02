Wildeshausen. Die Hals-Nasen-Ohren-Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Johanneum in Wildeshausen wird seit Anfang Januar von einem neuen Facharzt unterstützt.

Von nun an regelt der 44 Jahre alte Facharzt Dr. med. Martin Pullmann gemeinsam mit Dr. med. Annette Sonnenberg die HNO-ärztliche Versorgung der Region.

„Herr Dr. Pullmann ist als Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sehr erfahren und qualifiziert. Wir sind sehr froh, dass wir ihn für unsere Praxis gewinnen konnten und bauen auf eine möglichst langjährige Zusammenarbeit“, sagt Frau Dr. Annegret Sonnenberg, Ärztin der HNO-Klinik, über ihren neuen Kollegen.

Erfahrungen aus Rotenburg und Oldenburg

Der gebürtige Hesse war nach seiner Facharztausbildung am Diakoniekrankenhaus in Rotebnburg seit 2006 für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und plastische Operationen am Klinikum Oldenburg zuständig, zuletzt sogar als leitender Oberarzt. In Wildeshausens Krankenhaus wird er laut MVZ-Geschäftsführer Bartelt als niedergelassener HNO-Facharzt und betreuender Arzt einer Belegstation tätig sein.

Die Strukturen der ambulanten und stationären Patientenversorgung seien am Johanneum sehr vielversprechend, sagt der Mediziner. „Ich habe bereits vor dem Jahreswechsel Frau Dr. Sonnenburg und ihr Praxisteam näher kennenlernen können und bin sehr warmherzig aufgenommen worden. Ich freue mich und bin neugierig auf meine neue Tätigkeit als niedergelassener Arzt im MVZ Johanneum und Belegarzt des Krankenhauses“, erklärt er.

In Zukunft mehr Operationen möglich

Dadurch, dass die Belegpraxis nun mit zwei erfahrenen Operateuren ausgestattet ist, soll in Zukunft insbesondere der operative Schwerpunkt erweitert werden. Das operative Spektrum werde dann weite Teile der Mittelohr- Nasennebenhöhlen- und Speicheldrüsenchirurgie umfassen.