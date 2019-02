Ganderkesee. Ganderkeseer Kinder profitieren von mehr Lehrkräften in den Schulen. Ganderkeseer Besonderheiten verstärken den den Aufwand des Landes Niedersachsen.

Hier zwei neue Lehrkräfte, da eine Referendarin, die nahtlos auf eine Planstelle rutscht und dort ein neuer kommissarischer Schulleiter mit Aussicht darauf, in Kürze die Rektoren-Urkunde offiziell überreicht zu bekommen: An den Schulen in der Gemeinde Ganderkesee spiegelt sich die wenige Tage alte Aussage von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD), Niedersachsen habe in diesem Schuljahr in der Unterrichtsversorgung einen Schritt nach vorne gemacht.

Sechs Neue am Gymnasium

In Ganderkesee schießt das Gymnasium den Vogel ab: Die stellvertretende Schulleiterin Stefanie Schulte berichtet, dass zu Beginn des Schuljahres 2018/19 sechs neue Lehrkräfte eingestellt werden konnten. „Insgesamt sind wir aktuell ausreichend versorgt“, sagt Schulte. Auch aus Elternsicht läuft der Schulalltag offenbar weitgehend reibungslos: „Unterrichtsausfall ist für uns kein Thema“, berichtet Corinna Schwenzel, die Sprecherin des Gemeindeelternrats für Schulen.

Sportliche Englischlehrer gsucht

Laut Bianca Schöneich von der Landesschulbehörde in Lüneburg sind zum Start des Schuljahres 30 neue Lehrkräfte in der Gemeinde Ganderkesee angekommen und zum Start des zweiten Schulhalbjahres noch einmal zehn. „Weitere Bewerbungsgespräche laufen“, berichtet Schöneich. Auf einen erfolgreichen Abschluss solcher Gespräche zugunsten der Schule an der Ellerbäke in Bookholzberg hofft Oberschulrektor Jan-Michael Braun: „Ich rolle jeder Lehrkraft einen roten Teppich aus, die mit der Fächerkombination Englisch/Sport zu uns kommt.“ Seiner Schulleitung helfen zurzeit abgeordnete Kräfte aus der Oberschule und aus dem Gymnasium Ganderkesee, die Stundenpläne der Bookholzberger Oberschüler vollzubekommen. Lieber wären Braun feste Stellen in seinem Lehrkräfteteam: „Dann könnten wir den Schülern zusätzlichen Unterricht anbieten“, erklärt er.

Neuer Schulleiter

Auf Nachfrage bei der Oberschule Ganderkesee berichtet Ingo Voss von zwei aktuellen Neuzugängen. Einer davon ist Voss selbst. Der Huder hat bisher die Oberschule Nordenham kommissarisch geleitet und ist in gleicher Funktion nach Ganderkesee gewechselt.

Landesweiter Aufwärtstrend

Das Kultusministerium berichtet, dass sich die Unterrichtsversorgung im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 0,7 Prozentpunkte verbessert und einen landesweit durchschnittlichen Wert von 99,4 Prozent erreicht hat. Am besten versorgt seien die Gymnasien mit 102,2 Prozent und die Grundschulen mit 101,7 Prozent. Die Oberschulen liegen bei 96,2 Prozent Unterrichtsversorgung.

Grundschule gestärkt

„Wir haben zum Beginn des Schuljahres zwei neue Planstellen bekommen und besetzt, sogar männlich“, freut sich Ulla Dunker, die Leiterin der Grundschule Heide. Ihr Team sei so gut und ausgewogen besetzt, dass sie keinen roten Teppich benötige. „Wir haben personell richtig Glück gehabt“, ergänzt Dunker. Ihre Bookholzberger Kollegin Dörte Lohrenz leitet ein komplettes Lehrerteam einschließlich Ex-Referendarin, die nun als Lehrerin weiterarbeitet. Überdies stärken ihr zufolge pädagogische Mitarbeiter die Schule. Die Grundschule Lange Straße hat die letzten neuen Lehrkräfte laut Schulleiter René Jonker schon vor einem Jahr begrüßt, sei aber personell gut aufgestellt.

Ganderkesee attraktiv

Die günstige Lage zwischen Bremen und Oldenburg erleichtert es den Ganderkeseer Schulleitungen, Verstärkung für ihre Teams zu finden. Die Gemeinde investiere aber auch viel in ihre Schullandschaft, betont Schulleiterin Dunker, „in so ein Umfeld geht man gerne.“ Zum gegenseitigen Nutzen gibt es auch noch den Schulverbund, dem die sechs Grundschulen, die beiden Oberschulen und die Förderschule Habbrügger Weg angehören. Oberschulrektor Braun nennt ein Beispiel: „Die Oberschule Ganderkesee hat uns geholfen, als sich bei uns eine Lücke im Sport aufgetan hat.“ Eine solche Aktion gehe natürlich nur in Abstimmung mit der Schulbehörde, aber unbürokratisch und schnell.

Stiftung stärkt Fach Musik

Für Schulleiter Jonker ist auch die Bürgerstiftung eine löbliche Ganderkeseer Besonderheit. Mit Unterstützung der Stiftung kommt eine Lehrkraft der Kreismusikschule in die Grundschule. Die Fachkraft erleichtert es fachfremd Unterrichtenden, den Kindern Spaß und Erfolg im Mangelfach Musik zu vermitteln. „Und die Kinder profitieren auch“, betont Jonker.