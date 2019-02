Auch Hans Gerzlich tritt in Ganderkesee auf. Archifvoto: haraldhoffmann.com

Ganderkesee. Am 21. März 2019 legt das Comedyschiff in Ganderkesee am Steinacker an. Dann begrüßt „Captain Comedy“ sein Publikum. Enden wird die „Lachsaison“ in der Mensa des Schulzentrums erst Ende Juni.