Ganderkesee. Das neue Kulturhaus Müller-Programm steht. Das sind einige Highlights.

Ausstellungen, Kindertheater, Lesungen, Konzerte, Kabarett, Poetry Slam – das alles sind Bestandteile des neuen Programms des Kulturhauses Müller. Neu in diesem Jahr ist das Angebot "Philosophie für Kinder", das am Montag, 11. Februar, 15.30 Uhr, das erste Mal stattfindet. Dr. Jens Kohne, Leiter der regioVHs Ganderkesee-Hude, will dabei Kindern zwischen fünf und acht Jahren ausgewählte Geschichten wie "Der kleine Prinz", "Pu der Bär" oder "Alice im Wunderland" vorlesen und veranschaulichen. Anschließend können die Kinder das Gehörte mit verschiedenen künstlerischen Techniken kreativ darstellen.

Weniger Denkblockaden bei Kindern

"Es geht auch einfach darum, mit dem Gehirn eine Runde spazieren zu gehen. Das tun wir viel zu selten. Und Kinder haben dafür gute Voraussetzungen. Bei ihnen ist das am ehesten möglich. Sie haben weniger Denkblockaden als Erwachsene und plappern Dinge auch einfach raus", sagt Jens Kohne. Der Eintritt pro Kind kostet zwei Euro. Für Kulturmanagerin Dr. Wiebke Steinmetz startet das neue Kulturprogramm offiziell mit der Ausstellung "Vis-à-Vis", die Freitag, 8. Februar, um 19 Uhr eröffnet wird. Gezeigt wird Malerei von Ulrike Strauch-Göbel.

Starke visuelle Präsenz

Die Bilder besitzen eine starke visuelle Präsenz. Die Künstlerin malt Frauen, die dem Betrachter von Angesicht zu Angesicht begegnen und mit ausdrucksstarken Blicken konfrontieren. Gelegentlich übernehmen Tiere als Begleiter den Blickkontakt, heißt es in der Ausstellungsbeschreibung. Der Eintritt zur Vernissage ist frei. Gezeigt werden die Gemälde im Kulturhaus noch bis zum 30. März. "Wir haben hier im Kulturhaus auch viele bewährte Reihen, die fast schon Tradition haben, wie das Kulturkino mit Bernd Vieregge", so Wiebke Steinmetz. Diese Filmreihe hatte ihre diesjährigen Auftakt im Januar und geht am Montag, 25. Februar, 19.30 Uhr, weiter unter dem Titel

„Es bleibt spannend in Ganderkesee“

„Es bleibt spannend in Ganderkesee“. Der Film „Atlas Airfield Airport in Ganderkesee“ thematisiert die Geschehnisse auf dem Flugplatz in Ganderkesee, die Vieregge über mehrere Wochen festgehalten hat – darunter den Start eines Wetterballons und die spätere Suche nach ihm. Am gleichen Abend gibt es auch den Film „Repowering“ zu sehen. In dem Streifen dokumentiert der Hobbyfilmer den Bau von drei 200 Meter hohen Windrädern im Windpark Hengsterholz und auch das Innere eines der Windräder zeigt er. Der Eintritt kostet mit Anmeldung fünf Euro und 7,50 Euro an der Abendkasse. Ebenfalls beliebt und wieder mit im Programm, so Steinmetz, ist das Musiktheater. Dabei werden Aufführungen aus der Wiener Staatsoper live ins Kulturhaus übertragen.

Besondere Atmosphäre

"Die Leute mögen dabei die besondere Atmosphäre im Haus – die Konzentration auf die Musik und den Gesang. Gerade ältere Menschen nehmen das Angebot auch gerne wahr, wenn für sie der Weg nach Bremen etwas schwieriger ist. Aber wir freuen uns natürlich auch über jüngere Besucher", erklärt Steinmetz. Der erste Musiktheatertermin ist für Dienstag, 19. Februar, 17 Uhr, mit der Oper "Tosca" von Giacomo Puccini geplant. Mit Anmeldung kostet der Eintritt zehn Euro, 12,50 Euro an der Abendkasse. Anmeldungen für alle Kulturhaus-Veranstaltungen unter Telefon (04222) 44444. Den Flyer mit den ausführlichen Programm-Punkten gibt es im Kulturhaus, Ring 24, und im Netz unter www.kulturhaus-mueller.de.