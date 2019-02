Ganderkesee. „Vis-à-vis“: Die Bremer Malerin Ulrike Strauch-Göbel stellt im Kulturhaus Müller aus. Der Farbe Rot kommt dabei eine besondere Symbolik zu.

Liebe und Hass, Feuer und Blut: Die Farbe Rot hat in ihrer Symbolik verschiedene, teils gegensätzliche Bedeutungen. „Rot polarisiert. Manche empfinden es als toll, andere als Bedrohung“, weiß Malerin Ulrike Strauch-Göbel. Sie selbst würde wohl kaum einen roten Pullover tragen: „Das ist auch nicht meine Farbe.“

Doch Rot bediene Klischees, rufe Assoziationen hervor – und genau darin lag der Reiz für Strauch-Göbel, ihre Serie über Frauen in einem roten Kleid zu malen. Unter anderem Werke aus dieser Serie sind vom 8. Februar, ab 19 Uhr, bis 31. März unter dem Motto „Vis-à-vis“ im Kulturhaus Müller, Ring 24, in Ganderkesee zu sehen. Eröffnet wird die Vernissage von Dr. Wiebke Steinmetz, Mitarbeiterin Kultur der Gemeinde Ganderkesee.

Die zwischen 2011 und 2019 entstandenen Gemälde, die überwiegend mit Acryl-Farben gezeichnet wurden, waren für die gebürtige Wolfsburgerin auch eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. „Wie nehmen wir uns wahr und gegenseitig Kontakt auf“, war die Fragestellung, mit der sie sich selbst konfrontierte. Aus diesem Grund schauen zahlreiche der gemalten Frauen den Betrachter geradewegs an. Sich ansehen, innehalten, ergründen – ihre Werke sieht Strauch-Göbel auch als Einladung zu Entschleunigung und Tiefgang.

Gemälde dienen als Medium für Gespräche

Dass Konzept aufgehen kann, erfuhr die Malerin bereits bei einer Ausstellung in ihrer Heimatstadt Wolfsburg über die roten Kleider. Dort dienten ihre Gemälde als Medium für Gespräche. „Am Ende haben alle ihre Lebensgeschichten erzählt“, erinnert sich die Künstlerin.

Aus diesem Beweggrund mischten sich dann mit der Zeit Tiere in ihre Malerei. „Sie haben unglaubliche Persönlichkeiten, kommunizieren sehr direkt und reagieren sofort, wenn man sich unklar verhält“, erzählt sie aus eigener Erfahrung. Strauch-Göbel verbrachte mehr als 20 Jahre mit Hunden. In der Ausstellung im Kulturhaus Müller sind jedoch auch noch weitere Werke ausgestellt. Tänzerinnen oder Frauen in weißen Kleidern: „Ich möchte Spannung erzeugen, ein Licht, das aus sich herausleuchtet.“ Aus diesem Grund sind auch viele Hintergründe in dunklen Farben gehalten: Damit sich die Figur vom Rest absetzt. Zumal der dunkle Hintergrund tiefer und geheimnisvoller sei.

Keine echten Modelle für die Frauenportraits

Modelle hat Ulrike Strauch-Göbel übrigens nicht, wenn sie malt. Nach eigenen Angaben nutzt sie dafür Erinnerungen, Geschichten und Impulse sowie das Interesse an der Farbe. „Aber ich verfremde immer“, bekräftigt die Wahlbremerin, die im Steintorviertel ein eigenes Atelier betreibt. Die Ausstellung bezeugt mit Werken aus acht Jahren ihres Schaffens gleichzeitig den künstlerischen Prozess Strauch-Göbels. Durch ihre Serien sei sie immer wieder auf neue Wege gelangt, habe neue Impulse erhalten. „Der Selbstanspruch wird auch immer höher. Ich bin nicht so schnell zufrieden“, bilanziert sie. Von den Werken Strauch-Göbels zeigte sich auch Steinmetz angetan: „Das sind schöne, saftige Malereien. Sie versteht es, mit Nuancen und Kontrasten zu spielen.“

Nach vier Fotografie-Positionen im Vorjahr wollte das Kulturhaus in diesem Jahr wieder einen Fokus auf die Malerei richten, drei Ausstellungen werden dieser Form der Kunst gewidmet, eine weitere der Textilkunst.