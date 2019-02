Ganderkesee. Das Regieteam des Ganderkeseer Kinderfaschings hat jetzt für die Kinderveranstaltung "Special guests" angekündigt: Am 17. Februar kommen "The Blue Lights" aus Wildeshausen.

"Unsere Moderatoren Kim Laqua und Lasse Stelling sind schon ganz aufgeregt, dass solche Stars bei uns sind", sagt Gesa Intemann vom Regieteam des Kinderfaschings. Und auch sie freut sich, dass sie gemeinsam mit ihrer Regie-Kollegin Insa Pätzold eine Kinderband mit prominenten Musikern für Sonntag, 17. Februar, engagieren konnte. Denn in der fünfköpfigen Musikgruppe "The Blue Lights" stehen mit Klaas Müller und Marcel Mirsa zwei Sänger, die im vergangenen Jahr schon erfolgreich bei "The Voice Kids" im Privatfernsehen aufgetreten sind – Marcel damals gecoacht von Max Giesinger und "Heavy Metal"-Klaas, der es sogar bis ins Finale schaffte, mit Coach Mark Forster.

"The Blue Lights", zu denen neben Marcel (Gesang und Gitarre) und Klaas (Gesang und Bass) auch Kristian (Gitarre), Malte und Hannes (beide Schlagzeug) zählen, gibt es bereits seit rund drei Jahren.

Band der Musikschule

Zusammengefunden haben die Zwölf- bis 14-Jährigen in der Musikschule des Landkreises Oldenburg, wo sie gemeinsam mit Band-Lehrer Thomas Milowski Musik machen. "Wir spielen Rock, Pop, Blues und covern Klassiker. Bald wollen wir aber auch eigene Stücke schreiben und spielen", sagen die jungen Musiker, die sich für den Kinderfasching ein besonderes Programm ausgedacht haben: Zur Songauswahl gehören "Riptide" von Vance Joy, "Au Revoir" von Mark Forster, "Without You" von Avici und "Say you won’t let go" von James Arthur.







Noch den Faschingsausruf verinnerlichen

Faschingserfahrung haben die fünf Jungen bislang noch nicht – abgesehen davon, dass sie mal als Zuschauer beim großen Faschingsumzug mit dabei waren. Ein bisschen aufgeregt werden sie bei ihrem Konzert sicherlich sein, spielen sie doch vor mehr als 800 Mädchen, Jungen und einigen Eltern, was bislang bei ihren Konzerten nur äußerst selten vorkam.Bis dahin müssen sie allerdings noch so einiges verinnerlichen: zum Beispiel den Ausruf "Ganderkesee hinein und he geiht" – und dass es "Fasching" und nicht "Karneval" heißt.



Insgesamt elf Programmpunkte

Mit "The Blue Lights" gibt es beim Kinderfasching, der um 15 Uhr in der geschmückten Festhalle am Steinacker beginnt, elf Programmpunkte. Dazu zählen unter anderem auch die "Heartbeats", eine Tanzgruppe aus Immer. Außerdem will der TSV Ganderkesee eine Mitmach-Tanzaktion starten.

Es wird keine Tageskasse mehr geben

Mädchen, Jungen und möglicherweise erwachsene Begleiter, die bisher noch keine Karte für den Kinderfasching haben, sollten sich übrigens sputen, sich Tickets zu besorgen. Denn es gibt nur noch wenige Restkarten bei "Kiosk & mehr" an der Grüppenbührener Straße, informiert Timo Vetter, Pressesprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV). "Es wird keine Tageskasse mehr geben", betont Vetter. Das heißt: Wer dann keine Karte hat, kommt nicht mehr in die Halle. Dann bleibt als Alternative nur noch der Kindertanz am Sonntag, 3. März, im Festzelt an der Raiffeisenstraße. Dort ist der Eintritt dann frei, für den Kinderfasching am 17. Februar zahlen Kinder einen Euro und Erwachsene sechs.

Noch Restkarten für Büttenabend-Premiere

Auch für die Premiere der Büttenabende am Freitag, 15. Februar, gibt es nur noch knapp 30 Karten für 26 Euro in der Kategorie A und für 20 Euro in der Kategorie B. Diese Tickets gibt es ebenso bei "Kiosk & mehr" wie die Umzugs- und Tanzbänder ab Mitwoch, 27. Februar. Das Umzugsband kostet fünf und das Ganztages-Tanzband zwölf Euro. Am Freitag, 1. März, gibt es diese Bänder dann zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Festplatz an der Raiffeisenstraße.