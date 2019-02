Ganderkesee/Landkreis Oldenburg. Der Bau der 380-KV-Leitung von Ganderkesee nach St. Hülfe kommt langsam unter Strom. Jetzt hat Netzbetreiber Tennet Zeitpunkt und Ort des Baustarts im Kreis Oldenburg genannt.

Vom Umspannwerk am Schlutterweg in Ganderkesee soll die künftige Leitung direkt per Erdverkabelung durch das Gebiet der Gemeinde Ganderkesee bis hin zur Kabelübergangsanlage (KÜA) Ganderkesee-Süd geführt werden. Von dort folgen sieben Masten, bis es wieder für 3,1 Kilometer zwischen Havekost und der Klein Henstedter Heide unter die Erde geht.

Im Kreis Oldenburg steht jetzt der Baustart bevor

Bauherr und Netzbetreiber Tennet will im Kreis Oldenburg noch im März die ersten Masten für die gut 60 Kilometer lange Trasse setzen lassen, die von Ganderkesee ihren Weg durch die Landkreise Oldenburg und Diepholz nimmt. Nötig wird die neue Leitung wegen der Energiewende: In den Süden wird Strom übertragen, der im Norden durch erneuerbare Energien wie Windkraft erzeugt wird.

Vorbereitungen in Ganderkesee seit Sommer 2018

In diesem ersten Abschnitt bei Ganderkesee haben zwar bereits im Sommer 2018 die Vorbereitungen für den Bau begonnen. Doch entlang der Trasse ist noch immer kein geeigneter Standort für ein Kabelinformationszentrum gefunden worden, teilt Inga Wilken, Referentin für Bürgerbeteiligung, mit. Baugrunduntersuchungen sowie die Suche nach Kampfmitteln und archäologischen Fundstücken sind aber erfolgt. Richtig losgehen können die Bauarbeiten im Ganderkeseer Abschnitt jedoch erst, wenn alle Details geprüft sind und die Bauausführung geplant ist. Der Zeitpunkt ist noch offen: "Hierbei geht es dann darum, zu bestimmen, wie die Baustellen angefahren werden, welche Arbeitsflächen genutzt werden oder wie genau die Schutzstreifen verlaufen", erläutert Wilken.









Einfacher gestaltet es sich dagegen in dem komplett als Freileitung gebauten Abschnitt 2. Noch im März soll hinter der Kabelübergangsanlage Klein Henstedter Heide durch das Setzen der ersten Masten der Baustart im Kreis Oldenburg erfolgen. Die Leitung verläuft oberirdisch über das Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt über Prinzhöfte, Winkelsett und Colnrade.

Infoveranstaltung in Harpstedt

Dazu lädt Tennet Interessierte für Donnerstag, 7. Februar, von 15 bis 20 Uhr zur einer Informationsveranstaltung ins Hotel Wasserburg, Amtsfreiheit 4, in Harpstedt ein.

Auch jenseits der Kreises Oldenburg, auf dem Bauabschnitt zwischen Rüssen und Aldorf sowie im Bereich "Süd" wird eine Freileitung gebaut. Bereits im Dezember 2017 hat Tennet dort mit dem Bau auf dem Gebiet der Samtgemeinde Barnstorf begonnen. Inzwischen stehen schon sieben Masten. Zwischen den Kabelübergangsanlagen in Dickel und dem Umspannwerk (UW) St. Hülfe ist dann wieder die Verlegung eines Erdkabels geplant. "Bis mit dem Bau des finalen Abschnitts "Dickel West - St. Hülfe so richtig begonnen werden kann, sind noch einige wichtige bauvorbereitende Schritte notwendig", betont Wilken.

Konflikt zwischen Bauern und Bauherrn bremst Netzausbau

Doch bis Tennet mit der Verlegung des Erdkabels beginnen könne, werde es voraussichtlich noch bis 2020 dauern, blickt die Referentin für Bürgerbeteiligung voraus. Den Netzausausbau bremst auch noch ein seit Langem schwelender Konflikt zwischen dem Bauherrn und den Bauern aus: Die Forderung der ländlichen Grundstückeigner nach regelmäßigen Zahlungen für die Flächeninanspruchnahme durch Strommasten oder Erdkabel der 380-Kilovolt-Stromleitung. Seit Jahren beharren die Flächeneigentümer auf den Pachten, weil sie sich in ihren Eigentumsrechten erheblich beeinträchtigt sehen. Vor diesem Hintergrund haben die Landvolkverbände ihren Mitgliedern auch immer wieder ausdrücklich dazu geraten, die bisher von den Netzbetreibern vorgelegten Verträge nicht zu unterschreiben. "Zu dem Thema der Forderungen nach wiederkehrenden Entschädigungszahlungen können wir zu diesem Zeitpunkt nur sagen, dass es diese in der von den Landwirten geforderten Form aller Voraussicht nach nicht geben wird", macht Wilken die Haltung Tennets deutlich. Man sei aber weiterhin an Gesprächen zu einer Einigung in Bezug auf die Rahmenvereinbarungen mit den regionalen Landvölkern interessiert.