Wildeshausen. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag in Wildeshausen einen Unfall verursacht und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert hat.

Laut Polizei passierte der Unfall zwischen 17.35 und 17.45 Uhr an der Heemstraße 67-69. Dabei wurde ein Renault Twingo beschädigt, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen hatten beobachtet, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silbernen Wagen gehandelt haben soll. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941115 zu melden.