Grüppenbühren. Im Gasthaus "zur Linde" hat jetzt das Ortslandvolk Ganderkesee getagt. Der Blick auf den Flächenfraß trübte die gute Stimmung ein.

Dafür, dass die Landwirte im vergangenen Hitze-Sommer viel Grund zur Sorge hatten, geriet die Rede von Cord Wübbenhorst bei der Hauptversammlung des Ganderkeseer Ortslandvolks im Gasthof „Zur Linde“ in Grüppenbühren geradezu optimistisch. „Wir können uns freuen, dass wir in der Nähe der Marsch wohnen und nicht auf Karnickelsand“, so Wübbenhorst in Hinblick auf die sommerliche Dürre.

Es hätte alles viel schlimmer kommen können

Will sagen: Es hätte alles viel schlimmer kommen können. Auch bei der Zusammenarbeit mit den Kommunalpolitikern sieht der Vorsitzende des Ganderkeseer Landvolkverbandes positive Entwicklungen. Allerdings: „Wir müssen uns stärker einbringen, wenn es in der Gemeinde um Flächenverkauf und Versiegelung geht“, findet Wübbenhorst. Mittlerweile sind nicht nur Landwirte an Flächen für ihre Betriebe interessiert. Sie stehen in Konkurrenz mit Investoren und den Gemeinden, die Baugebiete erschließen wollen oder Land für Ausgleichsmaßnahmen benötigen. Die Folge: Landwirte haben Probleme, an neue Ackerflächen zu kommen, die Preise ziehen an – auch in Ganderkesee.

Formalitäten schnell erledigt

Die Formalitäten waren bei der Jahreshauptversammlung schnell erledigt. Nach der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an. Als Gebietsvertreter wurden Onno Osterloh, Carsten Strudthoff und Volker Schmidt bestätigt. Lars Hüneke gibt sein Amt als Schriftwart an Axel Iben ab. Neuer Kassenprüfer ist Malte Lüschen.

Im März plant der Vorstand ein Seminar, um die Vorstandsarbeit weiter zu verbessern.

Im zweiten Teil des Abends kam dann ein Mann zu Wort, der für beste Stimmung beim Ortslandvolk sorgte: Der Unternehmer Hans Höffmann. „Ist Erfolg das Ergebnis einer Arbeit, die einem Spaß macht?“ lautete der Titel des hoch unterhaltsamen Vortrags, und zumindest in Höffmanns Fall ist die Antwort eindeutig: ja.

Stets mit Widerständen zu kämpfen

Dabei hat der 65-jährige Unternehmer aus Vechta stets mit Widerständen zu kämpfen – eine mögliche Parallele zur Landwirtschaft. Das Reiseunternehmen Höffmann sah sich zuletzt im November vergangenen Jahres durch eine Mitteilung der Polizei über die Kontrolle von Bussen in Gelsenkirchen unfair behandelt und setzte sich zur Wehr: Gegen die Polizei erging Strafanzeige.Seine Karriere begann Höffmann als Jugendpfleger in Vechta, wo er Ferienreisen organisierte. Als das Jugendzentrum geschlossen wurde, stand er ohne Job da – mit einer jungen Familie, einem Haus, vielen Schulden.

Anzeige Anzeige









Höffmann hätte fast bei der Sozialstation der Kirche angefangen, der Vertrag war unterschrieben, aber dann entschied er sich, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.

Sein Tipp an dieser Stelle: „Wer noch nicht verheiratet ist, sollte sich unbedingt seine künftige Schwiegermutter ansehen! Das kann sehr wichtig sein!“ In seinem Fall unterstützte die Schwiegermutter den Plan, mit Busreisen für Jugendliche Geld zu verdienen.

Mittlerweile organisiert Höffmann Reisen in die ganze Welt, rund 400 000 Jugendliche sind bereits mit seinem Unternehmen unterwegs gewesen. „Ich habe nie einen Plan gemacht, die Sachen haben sich immer so ergeben.“ Beispielsweise sprach ihn eine Mutter an, ob er nicht auch Reisen für Erwachsene organisieren könnte.

Kurze Zeit später ging es mit einer Gruppe nach Amerika, mittlerweile bereist Höffmann mit seinen Gruppen alle Kontinente. Hans Höffmanns Rezept: an die Dinge glauben, die einem Freude bereiten, dann ergibt sich alles andere.

Widerstand kam übrigens zu Beginn seiner Karriere von der Kirche, die in den Busreisen eine Konkurrenz zu ihren eigenen Angeboten sah. Aber: „Ein guter Drache braucht Gegenwind, sonst steigt er nicht!“ Mittlerweile hat der Unternehmer mit der Kirche seinen Frieden gemacht – und umgekehrt.