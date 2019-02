Ganderkesee. Viele aus der Region stammende Urlauber sind am Dienstag buchstäblich aus allen Wolken gefallen, nachdem die Fluglinie Germania kurzfristig Insolvenz angemeldet hat. Sie sorgten sich entweder um einen sicheren Rückflug in die Heimat oder bangten darum, überhaupt erst ihre Urlaubsreise antreten zu können.

Für Ute Behrmann begann der gestrige Arbeitstag deutlich früher als sonst: Nachdem die Ganderkeseer Reiseverkehrskauffrau früh am Morgen kurz nach dem Aufstehen im Radio von der Germania-Insolvenz erfahren hatte, war ihr klar, dass es bei ihren Kunden im Reisebüro Ganter Reisen reichlich Informationsbedarf geben wird – und einen besonders stressigen Arbeitstag.

Viele Anfragen beantwortet

Schon lange vor der regulären Öffnungszeit saß sie im Büro und beantwortete ebenso wie ihre Kollegin Marika Vogel am Telefon und per E-Mail die Anfragen besorgter Urlauber.

Während die einen bangend und hilfesuchend aus dem Ausland anriefen, um bei ihr um Transport-Alternativen zurück in die Heimat zu bitten, sorgten sich andere um den Start in den unmittelbar bevorstehenden Urlaub und hofften auf eine rasche Lösung.

Schleppende Informationspolitik

„Erst nach und nach erhielten wir von den Reiseveranstaltern weitere Informationen zu Umbuchungen oder Ersatzangeboten, die wir an die Kunden weitergeben konnten“, beschrieb Behrmann die schleppende Informationspolitik.

Für Pauschalreisende seien generell die Reiseveranstalter zuständig. Doch hier stecke die Tücke im Detail: „Kunden, die zu ihrer Pauschalreise direkt bei Germania noch XL-Sitzplätze gebucht haben, werden wohl auf ihren Kosten sitzen bleiben“, befürchtete die Reiseverkehrskauffrau.

Auch in Delmenhorst sorgte die Pleite der Fluglinie für Aufregung. „Heute haben wir nicht viel anderes geschafft. Es betrifft ein paar Hundert Kunden in den nächsten Wochen“, betonte Harald Fink vom Delmenhorster Reisebüro Reisefink.

Die Folgen der Airline-Pleite

Ihn beschäftigten auch die Folgen der Airline-Pleite für den Standort Bremen. „Für Bremen ist das eine Katastrophe. Das war die Fluggesellschaft, die die Leute solide und sauber zu den Urlaubszielen gebracht hat. Wenn es da keinen Ersatz gibt, wäre das für die ganze Region schwierig“, sagte er. Bisher sei es für Pauschaltouristen sehr bequem gewesen von Bremen aus ohne Zwischenlandung zu ihren Reisezielen zu kommen. Zubringerflüge seien schwer zu vermitteln. „Sonst wird der Weg eher nach Hannover oder Hamburg gemacht. Am Ende ist das schneller.“

Für ihn als Unternehmer bedeute die Pleite viel Arbeit umsonst. „Mit Umbuchungen verdiene ich nichts. Und wenn jemand mit der Umbuchung nicht einverstanden ist, fällt auch mein Umsatz weg.“ Man kenne „das Spiel“ schon von der Pleite von Air Berlin. „Das scheint sich in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.“

„Wir sitzen seit 8 Uhr hier und tun alles, was in unserer Macht steht, um für unsere Kunden umzubuchen“, betonte Jutta Kränkel von Optimal Reisen an der Langen Straße. Es gebe zahlreiche Anrufe aus den Reisegebieten. Darunter seien viele Pauschalreisende. „Es betrifft einige. Es gibt aber auch einige, die über uns selbst gebucht haben.“

Gebuchte Flüge fallen aus

Auch im Tui-Reisebüro an der Langen Straße gab es viel zu tun, weil gebuchte Flüge ins Wasser fielen. „Bei uns sind bisher rund 100 Personen betroffen, die starten wollen“, erklärte Ettje Kucharski vom Tui-Reisebüro an der Langen Straße gestern Nachmittag.

Es seien vor allem die Ziele Ägypten, Türkei, Mallorca, Kanaren und Griechenland betroffen. „Viele wollen nur von Bremen aus fliegen.“ Viele Flugziele, wie zum Beispiel Rhodos, Fuerteventura oder Ibiza, wurden von Bremen aus aber nur von Germania angesteuert. 23 Ziele hatte Germania für den Sommer 2019 im Angebot, viele am Standort exklusiv. Es bleiben nun noch 23 Ziele von Bremen aus, wobei zehn alleine von Ryanair angeflogen werden.