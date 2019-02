Dötlingen/Oldenburg. Im Prozess gegen einen Dötlinger, der seinen einen Monat alten Sohn so heftig geschüttelt hat, dass er schwerst behindert bleibt, hat jetzt die Pflegemutter des Kindes ausgesagt.

Die Geschichte um den kleinen, knapp zwei Jahre alten Jungen, kann kaum mehr gut ausgehen, dennoch hat sie eine Heldin: eine 27 Jahre alte Frau aus Wilhelmshaven, die am Dienstag im Landgericht Oldenburg aussagte. In ihr hat der Kleine eine neue Mutter gefunden, die er brauchte, als Ärzte feststellten, dass er so stark geschüttelt wurde, dass er sein ganzes Leben lang schwerst behindert sein wird. Der Vater, ein 26-Jähriger aus Dötlingen, hat die Tat zugegeben. Er schüttelte, weil er wohl überfordert war, als das Baby schrie und die Mutter im anderen Zimmer den Hund fütterte. Ihm wird der Prozess gemacht.

Keine gewöhnliche Pflegemutter

Die Wilhelmshavenerin ist keine gewöhnliche Pflegemutter. Als Heilerziehungspflegerin hat sie schon mit behinderten Kindern gearbeitet. Inzwischen gehört der misshandelte Junge nicht nur zu ihrer Familie, sondern auch zu ihrer Arbeit als pädagogische Fachkraft. Es ist ein Job auf Lebenszeit. „Hoffentlich“, sagt sie. Ein Jahr hatten sie und ihr „normal“ berufstätiger Mann sich, wie sie sagt, auf die Aufgabe als „Profifamilie“ vorbereitet.

Großhirn fast komplett aufgelöst

Im Gerichtssaal berichtete sie vom Kleinen: Wie er mit sieben Wochen zu ihnen kam, wie anhänglich er war, wie sie erfuhren, dass sich das Großhirn des Babys fast komplett und unwiederbringlich aufgelöst hat. Von wochenlangen Krankenhausaufenthalten, dass der Junge nie laufen und nie sprechen und höchstens einen Entwicklungsstand eines drei bis sechs Monate alten Kindes erreichen wird.

Ohne Hilfe im Heim

Das Kind kann kaum sehen, er braucht selbst beim Liegen eine Stütze, seine linke Körperhälfte ist so, „als wenn diese Seite nicht da wäre“. Er kann noch nicht mal richtig Brei essen, muss vielleicht bald über eine Magensonde ernährt werden. Aber er lächele auch, wenn er im Tragetuch liegt, entspannt ist, bekannte Stimmen hört, erzählte die Frau. Er könne jetzt alleine schlafen, und Medikamente unterdrückten die meisten epileptischen Anfälle. Es seien mal 50 am Tag gewesen, jetzt vielleicht fünf. Alle zwei Wochen ist die 27-Jährige dabei, wenn die leiblichen Eltern das Kind sehen dürfen. Dafür fahren sie jedes Mal von Wilhelmshaven in eine Einrichtung nach Huntlosen. Ohne seine neue Familie müsste der Junge im Heim leben.

Keine Fragen vom Staatsanwalt

Eine Stunde berichtete die Frau, der Staatsanwalt hatte danach keine Fragen mehr: „Ich will Ihnen nur Danke sagen, ich weiß nicht, ob ich das könnte.“ Die Richterin sagte: „Wenn wir mehr Menschen wie Sie hätten, wäre die Gesellschaft eine bessere.“

Infos von Gutachtern

Warum das Schütteln eines Babys so gefährlich ist, wie empfindlich der Körper und vor allem der Kopf reagiert, berichtete anschließend der medizinische Gutachter. Das Gehirn sei eben nicht verwachsen mit dem Kopf, schüttele man es, stoße es an die Schädeldecke, Nervenfasern und Blutgefäße zerreißen, große Teile können absterben. Wie beim Dötlinger Jungen, dem nur eines erspart blieb: der Tod. Studien sagen, so der Mediziner, dass ein Viertel der geschüttelten Babys sterben, nur sieben Prozent würden keine neurologischen Schäden entwickeln.

Anzeige Anzeige

Urteil am 20. Februar?

Am 20. Februar geht dieser Fall in seinen dritten Prozesstag. Dann soll auch ein Urteil gesprochen werden.