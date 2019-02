Bei einem schweren Unfall am Dienstag ist ein Lasterfahrer auf der A1 bei Wildeshausen verstorben. Foto: Nonstopnews

Wildeshausen/ Harpstedt. Bei einem schweren Unfall ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 1 ein Lasterfahrer verstorben. Er fuhr nahezu ungebremst in ein Stauende. Der Sachschaden ist immens. Die Sperrung dauert an.