Wildeshausen. Unbekannte Täter haben versucht, in eine Grundschule in Wildeshausen einzubrechen.

Wie die Polizei meldet, hebelten die Täter in der Zeit von Mittwoch, 30. Januar 2019, 11.30 Uhr, bis Montag, 4. Februar 2019, 8 Uhr, an einem Fenster des Schulgebäudes an der Straße Im Hagen herum und lösten so einen Alarm aus. Der Alarm verjagte die Einbrecher. Der Sachschaden am Fenster wurde von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941-115 entgegen.