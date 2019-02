Ganderkesee. Mit einem Theaterstück hat die Oberschule Ganderkesee gestern das Problem Cybermobbing thematisiert. Eine Botschaft der Aufführung: Laut werden und sich helfen lassen.

Mobbing an Schulen ist kein Phänomen der Neuzeit. Doch früher gab es weder Handy-Apps noch Social-Media-Plattformen, mit denen üble Nachrede und systematisches Fertigmachen ungebremst in die Welt katapultiert werden konnten. Wie gefährlich Mobbing und Cybermobbing jedoch sind, stand gestern beim „Safer Internet Day“ an der Oberschule Ganderkesee im Fokus. Mit dem Theaterstück „Fake oder War doch alles nur Spaß“ hatte Lehrer und Initiator Mike Stemmler ein Thema an die Schule geholt, das aktueller nicht hätte sein können.

Im Mittelpunkt des Stückes steht die 17-jährige Lea, die davon träumt, als Sängerin einmal groß rauszukommen. Als sie von einer Casting-Agentur unter Vertrag genommen wird, beginnt ihre vermeintlich beste Freundin aus Eifersucht, ein fieses Netz aus bösartigen Intrigen zu spinnen und hetzt die gemeinsamen Freunde gegen Lea auf.

Intrige gerät außer Kontrolle

Als ob die boshaften Lügen nicht allein schon schlimm genug wären – die Intrige gerät schon bald völlig außer Kontrolle und gegen die Schülerin entwickelt sich ein psychisches Kesseltreiben, bis sie am Ende zusammenbricht. Nach all den Beleidigungen, körperlichen Angriffen, Demütigungen und den schlimmen geposteten Videos versucht Lea schließlich, sich umzubringen.

Derartige Fälle sind für Schulsozialpädagogin Nicole Schönbeck längst keine Fiktion mehr. „Mobbing ist mittlerweile ein Thema, das jede Schule betrifft“, schilderte sie. Zwar habe der Großteil weit weniger dramatische Ausmaße, „Tatsächlich gab es aber auch bei uns schon Fälle, bei denen es bis zur Polizei gegangen ist.“

Was Kinder und Jugendliche tun können, wenn sie Opfer werden

Was Kinder und Jugendliche tun können, wenn sie im Internet Opfer sogenannter „Hate Speech“ (Hassrede) werden, wo sie Hilfe bekommen, wenn sie betroffen sind, und wie sie sich insgesamt positionieren, waren die Kernthemen des „Safer Internet Days 2019“. Im Anschluss der Aufführung, die für die siebten und achten Jahrgänge gedacht war, wurde der Inhalt des Stücks auch noch mal in den Klassen besprochen. Außerdem konnten sich die Schüler dazu mit den Schauspielern Svenja Otto und Richard Rabeus austauschen. „Macht Screenshots von den Kommentaren und holt euch Hilfe“, riet Rabeaus den Jugendlichen. „Und macht darauf aufmerksam, wenn ihr mitbekommt, wenn andere betroffen sind. Denn schuldig machen sich nicht nur die Täter, sondern auch die, die nichts tun“, so der Schauspieler.

„Cybermobbing ist kein Thema, das man zwischendurch mal kurz abhandeln kann“, betonte Mike Stemmler. Heute würden viele Konflikte über WhatsApp oder den Sozialen Medien ausgetragen. „Ohne direktem Gespräch von Angesicht zu Angesicht wird da ganz schnell etwas missverstanden“, so Stemmler. Hier seien Kinder und Jugendliche doppelt gefährdet. Sozialpädagogin Schönbeck: „Denn Kinder und Jugendliche müssen ja überhaupt erst mal lernen, wie man sich auf vernünftige Weise streitet.“