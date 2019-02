Neerstedt/Dötlingen. Der Info-Bus des VBN ist wieder unterwegs. Am Dienstag, 5. Februar, steht er in Neerstedt, am Donnerstag, 21. Februar, in Wardenburg.

Der Info-Bus des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) macht am Dienstag, 5. Februar, Halt im Landkreis Oldenburg. Darauf weist VBN-Pressesprecher Eckhard Spliethoff hin. Heute steht das Fahrzeug vor dem Rathaus in Neerstedt in der Gemeinde Dötlingen, wo Mitarbeiter über alle Fragen zum aktuellen Bus- und Bahnangebot des VBN informieren.

Von Ticketpreis Mobilitätstraining

Außerdem werden Fahrplanauskünfte, Beratungen zu gewünschten Verbindungen oder zur Wahl des richtigen Tickets erteilt. Darüber hinaus geben die sogenannten Mobilitäts-Coaches Hilfestellung bei der Bedienung der Fahr-Planer-App, beim Ticketerwerb oder Informationen zu Serviceangeboten des VBN wie dem Mobilitätstraining für Senioren. Kostenlos verteilen die VBN-Mitarbeiter darüber hinaus Faltfahrpläne für die vor Ort verkehrenden Linien.

Erst Neerstedt, dann Wardenburg

Die genauen Termine im Landkreis sind am Dienstag von 12 bis 14 Uhr bei der Haltestelle am Neerstedter Rathaus. Einen weiteren Termin gibt es außerdem am Donnerstag, 21. Februar, in Wardenburg. Der Info-Bus wird in der Zeit von 11 bis 13 Uhr an der Haltestelle am Markt an der Huntestraße stehen.

Vom ZVBN gefördert

Der Info-Bus wird vom VBN betrieben und vom Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) gefördert. Regelmäßige Informationen über die nächsten Termine gibt es unter www.vbn.de/infobus-vor-ort.