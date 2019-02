Ganderkesee. Zahlreiche Mädchen und Jungen aus den Ganderkeseer Kindertagesstätten essen in der Kita regelmäßig zu Mittag. Und auch in den Oberschulen wird mittags Essen angeboten. Was auf den Tisch kommt, lesen Sie hier.

Die Leitungen der Kindertagesstätten in der Gemeinde Ganderkesee setzen beim Mittagessen für die Mädchen und Jungen auf gesunde Speisen, die nach den Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ausgewählt werden. Das hat eine Nachfrage unserer Zeitung ergeben. In 16 von 17 kommunalen Einrichtungen wird laut Meike Saalfeld von der Gemeindeverwaltung Mittagessen angeboten. Rund 670 der 980 Kinder würden in den Kitas essen. "Die Kinder mögen das Essen, und die Eltern sind überwiegend mit dem Angebot und der Qualität der Speisen zufrieden", informiert Saalfeld.

Herausforderung für ältere Schüler

In den Grundschulen werde keine Mittagsverpflegung angeboten, in den beiden Oberschulen in Ganderkesee und an der Ellerbäke in Bookholzberg aber schon. Für die Schülerinnen und Schüler ab dem fünften Jahrgang sei das Mittagessenangebot allerdings eine Herausforderung, weiß Saalfeld. Während sich Eltern gerne für ein gesundes Angebot aussprächen, bevorzugten Jugendliche Essen, das auch bei ihren Freunden "cool und angesagt" sei.

Zum Supermarkt und zum Imbiss

Schüler der Oberschule und des Gymnasiums Ganderkesee dürfen nach Angaben der Verwaltungsmitarbeiterin das Schulgelände in der Mittagszeit auch verlassen und greifen "daher häufig auch auf Angebote von Supermärkten, Hähnchengrillwagen, Imbissen oder Schnellrestaurant zurück". In der Mensa gebe es allerdings auch eine breite Angebotspalette. Neben saisonalen Mittagessen wie zum Beispiel Grünkohlgerichte stehen unter anderem Pasta mit unterschiedlichen Soßen, Suppen, Aufläufe, Wrapps, Brötchen, Baguettes, Müsli, Smoothies und Salate, aber auch Pommes Frites und Pizza auf dem Speiseplan, so Saalfeld

Gemeinsam zum Mittagessen

In der Oberschule Bookholzberg gehen die Schüler nach Jahrgängen – Jahrgänge 5 und 7 sowie Jahrgänge 6 und 8 gemeinsam – zum Mittagessen in die Mensa. Dabei können die Jugendlichen Gerichte von zu Hause mitbringen, das Menü eines Caterers vorbestellen oder belegte Baguettes, Würstchen oder andere Kleinigkeiten aus dem täglichen Warenangebot verzehren.

Von Fleisch bis vegetarisch

Das Essen werde im Internet im Voraus ausgewählt und bezahlt. Dabei stehe immer ein Essen mit Fleisch und ein vegetarisches Essen zur Auswahl, hieß es zur Mittagszeit in Bookholzberg. Als Nachtisch gebe es entweder Bio-Obst, Quark oder Gemüse und bei Fleisch ausschließlich Geflügel oder Rind und kein Schweinefleisch. Mit dem Essen seien zumindest die befragten Schüler zufrieden, so eine kurze Umfrage.

Mal Tiefkühlmenü, mal warm geliefert

In den Kitas gibt es laut Gemeindemitarbeiterin Saalfeld unterschiedliche Vorgehensweise. In vier Tagesstätten würden die Mahlzeiten von den Kita-Leitungen aus einem Angebotskatalog eines Anbieters von Tiefkühlmenüs ausgewählt. Die Speisen würden gefroren geliefert, von den Mitarbeiterinnen der Kitas zusammengestellt, in Combi-Dampfgarern erwärmt und auf den Tisch gebracht. In zwölf Einrichtungen werde das Essen fertig zubereitet von Caterern warm angeliefert und von den Mitarbeiterinnen auf den Tisch gebracht.

"Von hochwertiger Qualität"

"Sowohl die Tiefkühlmenüs als auch die Essenangebote der Caterer sind von hochwertiger Qualität", betont Saalfeld. Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder -intoleranzen sowie religiöse Speisevorschriften würden beachtet und gegebenenfalls Alternativmahlzeiten angeboten.

Auch Vorlieben der Kinder werden berücksichtigt

Ziel sei es, die Verpflegung so zu gestalten, dass den Kindern ein Angebot an vielfältigen Lebensmitteln zur Verfügung steht. Dabei würden auch die Vorlieben der Kinder berücksichtigt. Sie können sich Saalfeld zufolge beispielsweise auf folgende Speisen freuen: Eierpfannkuchen, Gabelspaghetti, Stampfkartoffeln „Frühlings Art“, Hähnchenbrustfilet „naturell“ auf Gemüse, Wirsingeintopf mit Rindfleischklößchen, Djuvec-Reis, Erbsen und Möhren mit Kartoffeln und veganer Bratwurst, Kartoffelsuppe mit Würstchen, Eier in Gemüsesoße mit Kartoffeln, Salat, Rohkost, Obst und Dessert.