Wildeshausen. Feuerspucker, Stelzenläufer und reichlich Schaum – Zutaten des neuen Wildeshauser Stadtfestes. Diese spezielle Mischung kam gut an und zog scharenweise Menschen in den Ortskern.

Transparente Luftballons mit leuchtenden LEDs, vor der Brasserie eine Schaumkanone, um den Marktplatz erhellt stimmige Irish-Folk-Musik die belebte Wildeshauser Fußgängerzone. Zum ersten vom Stadtmarketing und dem Handels- und Gewerbeverein (HGV) organisierten Innenstadtfest „Licht und Feuer“ kamen mehrere Hundert Besucher, um bei einem Getränk durch die Straßen zu ziehen, in den Läden zu stöbern oder dem Programm beizuwohnen.

Programm, das hat es am vergangenen Freitag auch reichlich gegeben in Wildeshausen: Neben den Musikern scharrten auch die Feuerspucker und die illuminierten Stelzenläuferinnen aus Bremen immer wieder große Gruppen um sich. Für letztere galt es nicht nur, das Gleichgewicht bei ihrem Gang durch die Westerstraße zu halten. Immer wieder mussten sie sich auch weit Bücken, um auch ihren jüngsten Fans einmal die Hand zu schütteln.

Auch die Geschäfte waren voll

Und auch in den Geschäften fanden sich nahezu durchgehend kleine und große Gruppen ein. Besonders beliebt schienen die Damenmode-Geschäfte, doch auch beim Optiker oder in der Buchhandlung erkundeten die Gäste das Angebot. Zumal einige Geschäfte auch Lesungen in petto hatten – auch dadurch kamen teils deutlich mehr Gäste als erwartet. Das Rock un Blus etwa stellte zehn Stühle für Christian Bormanns Lesung „Deutschland privat“ in den Laden.

Als sich dann bis 40 Gäste im Eingangsbereich tummelten, mussten die Mitarbeiterinnen schnell improvisieren und versuchten, noch weitere Stühle zu organisieren. Die meisten hatten jedoch kein Problem damit, für ein paar Minuten zu stehen und einen Sekt – wahlweise alkoholfrei – zu trinken.

„Die Stimmung ist super"

„Die Stimmung ist super, wir haben wesentlich mehr Resonanz als erwartet“, freute sich Mitarbeiterin Monika Ellinghausen über das rege Interesse für das Innenstadtfest.

Obwohl sich die einzelnen Programmpunkte teilweise überschnitten, bildeten sich doch immer wieder dort Grüppchen, wo gerade etwas passierte. Sich selbst musste also keiner der Künstler bespaßen. Das gefiel auch der Oldenburger Celtic und Classic Folk Band „Pangea“, die das Publikum vor den Feuerspuckern beschallte. „Es waren viele Leute da, wir wurden angesprochen, haben Infomaterial verteilt. Wir kommen gerne nochmal“, bilanzierte Bandmitglied Marco Neumann. Für „Pangea“ war es übrigens der Premieren-Auftritt in Wildeshausen gewesen.

Kinder erfreuen sich am Schaum

Auch unter den Besuchern des Innenstadtfests herrschte ausgelassene Stimmung. Die Kinder spielten im Schaum und bewunderten die Attraktionen. Die Erwachsenen wohnten dem Spektakel ebenso fröhlich bei. So auch Gabi Scholz aus Huntlosen, die mit ihrem Sohn die Feuerspucker ansah. „Es ist schön klein und übersichtlich und die Beleuchtung ist toll. Das ist eine gute Idee, um die Leute in die Innenstadt zu holen“, sagte sie. Nur ein paar Getränkebuden mehr hätte sie sich gewünscht, davon gab es nämlich nur eine.