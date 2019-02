Neuenlande. Neuenlande war schon immer ein besonderes Dorf. Nicht nur durch seine Lage mitten im Moor. Denn fünf der 26 Häuser gehören gar nicht zur Gemeinde Ganderkesee. Für sie ist die Nachbarkommune Lemwerder zuständig.

Der Weg ins Moor führt über eine schmale Zufahrtstraße. Weiden und Birken säumen die Fahrbahn, dahinter nichts als Natur. Aus dem torfigen Untergrund steigt das typische Bild einer norddeutschen Moorlandschaft empor, das einen auf den ersten Kilometer einsaugt, als sei man auf dem Weg in eine andere Welt. Pferde grasen auf den Koppeln, Schafen blöken in der Morgensonne – und wenige Meter entfernt springt ein Rudel Rehe über die Straße.

In dieser landschaftlichen Idylle wohnt Reinhard Grashorn. Schon immer. Vor 72 Jahren wurde der Neuenlander hier geboren und noch heute lebt er in seinem Elternhaus an der Kanalstraße. Viele, die sich als Neuenlander durch und durch betrachten, sind weit nach Grashorn in die Bauerschaft im Moor gezogen und haben auch nicht ihre familiären Wurzeln hier. Von Reinhard Grashorn lebten schon die Großeltern hier.

Auf dem Papier steht was anderes

Trotzdem ist Reinhard Grashorn auf dem Papier alles andere als ein Neuenlander. „Genau genommen wohnen wir im Bardewischermoor und gehören zur Gemeinde Lemwerder“, schildert der 72-Jährige. Denn das kleine Örtchen mit nicht einmal 50 Einwohnern ist nicht nur landschaftlich besonders: Es ist ein kommunales Kuriosum.

Während der Großteil der 26 Häuser auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee steht, werden fünf Anwesen von der Nachbargemeinde Lemwerder verwaltet – und damit auch von einem anderen Landkreis. Während Reinhard Grashorns Nachbarn auf der rechten Seite der Kanalstraße das Nummernschild des Landkreises Oldenburg am Auto haben, müssen er und die Anwohner auf der linken Seite der Kanalstraße bis nach Brake, um ihre Fahrzeuge anzumelden.



„Dabei haben wir mit der Wesermasch gar nichts weiter zu tun.“ Sie fühlen sich Neuenlande zugehörig, und damit der Gemeinde Ganderkesee. Bei kommunalen Wahlen zählt das nicht – dann können sie die Geschehnisse der Nachbarkommune mitbestimmen. Doch mit der haben sie eigentlich gar nichts im Sinn.

„An den Gemeindegrenzen kommt das immer wieder mal vor, dass die eine Straßenseite zu der einen Gemeinde und die andere Straßenseite zu der anderen Gemeinde gehört“, schildert Meike Saalfeld von der Gemeinde Ganderkesee. Probleme in der Verwaltung bereite das nicht.

Doch bis Reinhard Grashorn mit seinen Nachbarn auf Lemwerderaner Seite schnacken kann, muss er schon ein paar Kilometer zurücklegen. „Eigentlich kenne ich da auch niemanden.“ Zur Schule konnte der 72-Jährige nach Neuenlande gehen, die damals 300 Meter von seiner Haustür entfernt lag. Die nächstgelegene in seiner eigentlichen Gemeinde wäre zwei Kilometer weit weg gewesen. Heute werden die Neuenlander der Wesermarsch in Bookholzberg eingeschult.

Nur Feuerwehr und Müllabfuhr rücken aus

Nur die Feuerwehr aus Lemwerder rückt mit aus, wenn links der Neuenlander Kanalstraße der Schuh drückt – und die Müllabfuhr. „Die fährt an der Kanalstraße tatsächlich doppelt“, schildert Ortsvorsteher Werner Nienaber. Dazu kümmere sich der Bauhof Lemwerder regelmäßig um die Pflege der Straße. „Sie haben gerade erst wieder die Weiden geschnitten“, so Nienaber.

Probleme gibt es nur hin und wieder mal mit der Post. Denn auch die linke Seite der Kanalstraße hat die Postleitzahl von Ganderkesee. „Ab und zu kommt es aber vor, dass die die Postleitzahl von Lemwerder auf den Briefen steht“, schildert Reinhard Grashorn. „Und dann kommen die Briefe erst Tage später an.“ Das stört den 72-Jährigen heute aber nicht mehr sonderlich. „So viel Post bekommen wir eh nicht mehr.“