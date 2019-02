Bookholzberg. Einbrecher sind in eine Bookholzberger Grundschule eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind in eine Bookholzberger Grundschule eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher mehrere Fenster auf und gelangten so in das Gebäude.

Bargeld, Laptop und Tresor gestohlen

Sie erbeuteten eine geringe Menge Bargeld, einen Laptop und einen Tresor. Zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 1. Februar, 13 Uhr, bis Samstag, 2. Februar, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Ganderkesee unter (04222) 94460 entgegen.